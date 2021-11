Corona-Hilfen: NBank überprüft Rechtmäßigkeit der Zahlungen Stand: 17.11.2021 12:00 Uhr Die landeseigene NBank will kontrollieren, ob Unternehmen in Niedersachsen zu viel Corona-Soforthilfe erhalten haben. Von heute an will sie insgesamt 130.000 Briefe versenden.

Es geht um eine Milliarde Euro, die im Frühjahr 2020 an Unternehmen in ganz Niedersachsen gezahlt wurde. Von heute an werden die Empfänger aufgefordert, Daten aus ihrer Bilanz auf einer extra eingerichteten Seite der NBank einzugeben. So will die Förderbank überprüfen, ob die Firmen das Geld zu recht erhalten haben. Sie konnten im Frühjahr 2020 aufgrund der Einbrüche während der ersten Welle der Corona-Pandemie kurzfristig bis zu 25.000 Euro Soforthilfe erhalten.

Schon jetzt 62 Millionen Euro freiwillig zurückgezahlt

Das Geld muss nur zurückgezahlt werden, wenn die Umsätze sich doch besser entwickelt haben als zunächst befürchtet. Die Bank will die Angaben stichprobenartig überprüfen. Laut Vorstandschef Michael Kiesewetter sind schon jetzt 62 Millionen Euro freiwillig von Unternehmen zurückgezahlt worden. Besonders viel Geld war an Gastronomiebetriebe geflossen.

