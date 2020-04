Stand: 18.04.2020 12:58 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Besuch im Heim erlaubt - wenn es ein Konzept gibt

Das Land will unter bestimmten Voraussetzungen wieder Besuche von Angehörigen in Pflege- und Altenheime zulassen. Die entsprechende Verordnung tritt am Montag in Kraft. Allerdings müssen die Häuser Hygiene-Auflagen erfüllen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. In den vergangenen Wochen hatte sich das Coronavirus in zahlreichen Heimen im Land stark ausgebreitet.

Keine anderen Bewohner treffen

Es sollen Pläne entwickelt werden, wie das Infektionsrisko möglichst klein gehalten werden kann, etwa in dem Besucher möglichst keinen Kontakt zu anderen Bewohnern haben, sondern nur zu den eigenen Angehörigen. Das Land wolle damit der sozialen Isolierung der Bewohner entgegenwirken, so die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs, Claudia Schröder. Sie kündigte zudem an, für die Heime mehr Masken und anderes Schutzmaterial zu beschaffen.

Corona im Altenheim: Hygienemängel schuld? In einem Seniorenheim in Bramsche haben sich mehrere Bewohner und Bewohnerinnen mit dem Coronavirus infiziert. Dafür wird nun auch die mangelnde Hygiene verantwortlich gemacht.

Keine einheitlichen Regeln

Da die Situation in jedem Heim unterschiedlich sei, ließen sich für die Hygienepläne aber keine allgemeinen Regeln aufstellen, so Schröder weiter. Die Heime müssten eigenen Wege finden. Die FDP im Landtag kritisierte die fehlenden klaren Richtlinien. Der "schwarze Peter" werde an Kommunen und Einrichtungen weitergereicht.

Diakonie: "Heime sind keine Gefängnisse"

Die niedersächsische Pflegekammer ist dagegen, jetzt schon die Altenheime für Besucher zu öffnen. Dies könnte fatale Folgen für die Bewohnerinnen und Bewohner haben, so Kammerpräsidentin Nadya Klarmann. Auch der Berufsverband der Pflegerinnen und Pfleger ist skeptisch. Die Diakonie dagegen hatte schon länger gefordert, Besuche zu ermöglichen. Heime seien keine Gefängnisse, hies es.

