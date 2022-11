Behrens zu Corona: Einschränkungen könnten im Februar enden Stand: 23.11.2022 11:16 Uhr Im Februar oder März kommenden Jahres könnten alle Corona-Einschränkungen fallen. Das hält Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) für möglich.

Durch eine gute Immunisierung in der Gesellschaft sei die Situation deutlich anders als vor einem Jahr, sagte Behrens der "Nordwest-Zeitung". "Daher gehen wir - Stand heute - davon aus, dass wir ab Februar oder März möglicherweise gar keine Einschränkungen mehr benötigen werden." In diesem Winter halte man die Basisschutzmaßnahmen aber noch aufrecht und sei vorbereitet, falls doch noch eine Variante auftrete, die gefährlicher sei als die derzeit zirkulierenden, sagte die Ministerin.

VIDEO: Corona: 96 Prozent der Schleswig-Holsteiner haben Antikörper 817.11.2022) (2 Min)

Isolationspflicht bis Ende Januar verlängert

In Niedersachsen gilt weiterhin eine Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr. Zudem gibt es eine Testpflicht in bestimmten Einrichtungen wie Pflegeheimen und Krankenhäusern. Erst am Dienstag hatte das Land die Absonderungsverordnung bis Ende Januar verlängert. So müssen sich Corona-Infizierte in Niedersachsen auch weiterhin für mindestens fünf Tage isolieren. Schleswig-Holstein, Bayern und Baden-Württemberg hatten die Isolationspflicht Mitte November abgeschafft.

