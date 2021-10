"Arme Schweine" in der Stadt: Aktion am Weltarmutstag Stand: 17.10.2021 08:00 Uhr Heute ist Weltarmutstag: Die Landesarmutskonferenz (LAK) Niedersachsen will deshalb mit einer besonderen Aktion auf die zunehmende Armut im Land aufmerksam machen.

Sparschweine mit einem Inhalt von je drei Euro sollen unter anderem vor Jobcentern, der Börse in Hannover, der Deutschen Bank und dem Niedersächsischen Landtag verteilt, kündigte die Armutskonferenz an. Der Betrag von drei Euro entspricht der Summe, um die der Hartz-IV-Regelsatz zum 1. Januar erhöht werden soll. "Diese Erhöhung deckt noch nicht einmal die Inflation ab", sagte LAK-Geschäftsführer Klaus-Dieter Gleitze.

Gleitze: 50 reichste Deutsche haben so viel wie Bundeshaushalt

Durch die geplante Drei-Euro-Erhöhung würden Hartz-IV-Beziehende weiter in die Armut abgedrängt, so Gleitze weiter. Allein die Lebensmittelpreise seien während der Corona-Pandemie um etwa zehn Prozent gestiegen. Hartz-IV-Beziehern stünden für Nahrungsmittel nur fünf Euro am Tag zur Verfügung, das reiche nicht für eine gesunde Ernährung. "Die Energiepreise steigen, die Inflation nimmt immer mehr Fahrt auf", fügte Gleitze hinzu. Die Armut sei mittlerweile auf einem Rekordniveau von 16 Prozent angekommen. Auf der anderen Seite sei das Vermögen der 50 reichsten Deutschen ungefähr so hoch wie gesamte Bundeshaushalt 2022. Die Spaltung der Gesellschaft werde immer größer.

LAK fordert Initiative im Bundesrat von Niedersachsen

Die LAK fordert eine sofortige Erhöhung der Hartz-IV-Regelsätze um 100 Euro. Die Landesregierung müsse hier durch eine Bundesratsinitiative tätig werden. Der Mindestlohn müsse auf mindestens zwölf Euro angehoben, geringfügige Beschäftigung in sozial abgesicherte Arbeitsverhältnisse umgewandelt werden.

