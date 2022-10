Anbaufläche für Hanf wächst - besonders im Emsland Stand: 16.10.2022 09:33 Uhr Die landwirtschaftliche Anbaufläche von Hanf in Niedersachsen hat sich seit 2020 fast verdoppelt. Mit 860 Hektar wird laut Landwirtschaftskammer mehr als die Hälfte davon im Emsland angebaut.

In ganz Niedersachsen sind es 1.530 Hektar - 2020 waren es noch 843 Hektar, die für Hanfanbau verwendet wurden. Der Grund für die Vergrößerung der Anbaufläche sei, dass es zuletzt eine steigende Nachfrage für Produkte gab, die aus Nutzhanf und Hanfsamen hergestellt werden, sagt Kammersprecher Wolfgang Ehrecke. Zu diesen Produkten gehören Speiseöle, Textilien oder Papier. "Wie lange dieser Trend anhält, ist noch unklar", so Ehrecke weiter.

Legalisierung von Cannabis wahrscheinlich 2023

Bei Nutzhanf ist der Anteil des berauschenden Wirkstoffes Delta-9-Tetrahydrocannabinol (THC) verhältnismäßig niedrig. Für die Herstellung von Cannabis als Rauschmittel ist dieser deshalb ungeeignet. Die Bundesregierung möchte im kommenden Jahr Cannabis legalisieren. Ob das den Hanfanbau in Niedersachsen beeinflussen könnte, ist für den Sprecher der Landwirtschaftskammer noch nicht vorherzusehen. "Ob Betriebe in den Anbau von Hanf mit höherem THC-Gehalt einsteigen, bleibt abzuwarten - dies ist eine individuelle unternehmerische Entscheidung."

Nächstgrößere Hanfflächen in Uelzen und Scharmbeck

In Deutschland dürfen laut dem Agrarfachmagazin "Agrarheute" nur Sorten gesät werden, die einen THC-Gehalt von unter 0,2 Prozent haben. Jede Kultur muss der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung gemeldet werden. Wenn diese den THC-Gehalt geprüft hat, darf der Landwirt den Hanf ernten. Nach dem Emsland befinden sich die nächstgrößten Flächen im Landkreis Uelzen (269 Hektar) und im Kreis Osterholz-Scharmbeck (95 Hektar). Die Gesamtfläche von 1.530 Hektar für Hanf fällt im Vergleich zur gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche in Niedersachsen von 2,6 Millionen Hektar sehr gering aus. "Daran erkennen Sie, dass Nutzhanf bislang ein Nischenprodukt ist", so Ehrecke.

