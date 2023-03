Aktivisten geben Straßen am Weltfrauentag weibliche Namen Stand: 08.03.2023 13:04 Uhr Zum Weltfrauentag am 8. März finden in Niedersachsen zahlreiche Aktionen statt. Im Fokus stehen auch die Namen von Straßen, Plätzen oder Gebäuden - die sind meistens nämlich noch männlich.

Die Linksjugend hat in Göttingen beispielsweise den offiziellen Schriftzug der Georg-August-Universität bearbeitet. Statt den Buchstaben G und A haben sie in der Nacht zu Mittwoch die Buchstaben E und N auf das Logo der Universität geschrieben. Es sind die Initialen der Mathematikerin Emmy Noether, die zwischen 1910 und 1930 an der Uni lehrte und forschte. Mit der Aktion fordert die Linksjugend, dass die Universität einen weiblichen Titel bekommt.

Lüneburg: Sonja-Barthel-Straße statt Hindenburgstraße

Ähnliche Aktionen gab es in Lüneburg. Dort haben feministische Gruppierungen nach eigenen Angaben Straßen zum Weltfrauentag umbenannt. Aus Protest, weil die meisten Straßen nach Männern benannt seien, heißt es in einem Schreiben. So soll die Hindenburgstraße beispielsweise in Sonja-Barthel-Straße - nach einer Holocaust-Überlebenden - umbenannt werden.

Frauen oft Opfer häuslicher und sexualisierter Gewalt

In Hannover verteilen Sozialmitarbeitende derweil selbstgenähte Taschen mit einem Alarm zum Weltfrauentag an obdachlose Frauen. Sie seien oft wegen häuslicher oder sexualisierter Gewalt wohnungslos geworden, heißt es vom Gleichstellungsreferat der Stadt.

