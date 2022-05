75 Jahre: Niedersachsens Landtag feiert Jubiläum Stand: 13.05.2022 12:39 Uhr Niedersachsen hat am Freitag das 75-jährige Bestehen seines Landesparlaments in Hannover gefeiert. Am 13. Mai 1947 kam dort der erste frei gewählte Landtag erstmals zusammen.

Mit dem Festakt sollte laut Landtagspräsidentin Gabriele Andretta (SPD) einerseits auf das Erreichte zurückgeblickt und anderseits die aktuellen Herausforderungen für die Demokratie reflektiert werden. "Vor 75 Jahren trat der erste frei gewählte Niedersächsische Landtag zusammen. Heute ist die parlamentarische Demokratie tief in der politischen Kultur unseres Landes verwurzelt", so Andretta. "Die parlamentarische Demokratie steht für Frieden, Freiheit, Vielfalt und Versöhnung. Sorgen wir gemeinsam dafür, dass unsere Demokratie auch in Zukunft stark bleibt."