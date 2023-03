205 tote Wölfe in Niedersachsen seit der Jahrtausendwende Stand: 14.03.2023 18:42 Uhr Seit der Rückkehr freilebender Wölfe vor etwa 20 Jahren sind in Niedersachsen insgesamt 205 Tiere tot aufgefunden worden. Verkehrsunfälle zählen dabei zur häufigsten Todesursache.

Das teilte die Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW) am Dienstag mit. Im Vergleich zu anderen Bundesländern wurden nur in Brandenburg mehr tote Wölfe registriert - insgesamt 285. In Brandenburg und Niedersachsen leben auch die meisten Wölfe in freier Wildbahn. Zwischen Harz und Nordsee sind es insgesamt 34 Rudel, plus mehrerer Paare und Einzelgänger. Bundesweit wurden laut DBBW 878 tote Wölfe registriert - 653 davon starben bei Verkehrsunfällen.

So schlüsseln sich in Niedersachsen die Totfunde auf

Verkehrsunfälle: 159

Illegal abgeschossen: 12

Legal abgeschossen: 7

Krankheiten und Altersgründe: 12

Unklare Todesursache: 15

