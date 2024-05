Stand: 24.05.2024 14:10 Uhr "Orgel des Jahres" steht in der Dorfkirche von Spornitz

Die Orgel in der Dorfkirche von Spornitz (bei Parchim) ist die "Orgel des Jahres" 2024. Das Instrument konnte sich bei der Publikumsabstimmung unter den zwölf "Orgeln des Monats" durchsetzen, teilte die Stiftung Orgelklang der Evangelischen Kirche in Deutschland mit. Das Gehäuse der Orgel in Spornitz ist schon 200 Jahre alt, 1875 wurde das Orgelwerk von Friedrich Albert Mehmel eingebaut. In Spornitz begannen vor einer Woche auch die diesjährigen Orgelspiele Mecklenburg-Vorpommern, die noch bis zum 2. Juni andauern. | Sendebezug: | 24.05.2024 16:00 | NDR Kultur