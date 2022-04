Martín García García erhält Sir-Jeffrey-Tate-Preis Stand: 16.04.2022 10:33 Uhr Vielleicht ist er der neue Lang Lang - einen doppelten Nachnamen hat er schon mal: der spanische Pianist Martín García García. Am Donnerstag hat er in der Laeiszhalle den Sir-Jeffrey-Tate-Preis für Nachwuchsmusiker erhalten. Beitrag anhören 4 Min

von Daniel Kaiser

Wenn Martín García García spielt, ganz versunken in die Töne, dann bewegt er seinen Mund, als würde er sprechen. Lange Monologe mit intensiver Mimik: Augenbrauen, Mundwinkel - alles ist in Arbeit. Mit wem spricht er und was sagt er? "Das wüsste ich selbst ganz gern", sagt García lachend. "Das kommt ganz intuitiv. Ich habe zwar Kontrolle über meinen Körper, aber wenn ich einmal in der Musik drinstecke, verliere ich die Kontrolle. Es ist ja so, dass so ein Klavier eigentlich erstmal nicht mehr ist als ein Hammer, der gegen eine Saite schlägt, ein Percussion-Instrument. Anders als bei einer Geige oder einer Stimme muss man beim Klavier so tun, als würde man singen. Ich denke, ich möchte einfach, dass mein Klavier klingt wie eine menschliche Stimme."

Martín García García: Sympathischer Lockenkopf aus Spanien

Der sympathische junge Mann mit dem vollen Lockenkopf stammt aus der spanischen Provinz. Der doppelte García im Namen ist eigentlich nicht besonders: "Außerhalb der spanischsprachigen Welt klingt das exotisch. Aber tatsächlich kommt das öfter vor", erzählt García.

Er stammt nicht gerade aus einer Musikerfamilie, sagt er: "Meine Familie hat nichts mit Musik zu tun, nur mein älterer Bruder hatte mal Klavierunterricht. Ich als kleiner Bruder wollte ihm nacheifern. Dann kam der Zufall, dass bei uns in der Gegend viele Einwanderer aus Russland lebten. Die waren Profimusiker und haben mich entdeckt. So hat alles angefangen."

Vielleicht der Beginn einer großen Karriere

Martín García García hat schon viele Wettbewerbe und Preise gewonnen, darunter den dritten Platz beim weltbekannten Chopin-Wettbewerb in Warschau. Er steht vielleicht am Anfang einer ganz großen Karriere und ist deshalb genau der Richtige für den Sir-Jeffrey-Tate-Preis, sagt der Intendant der Symphoniker Hamburg Daniel Kühnel: "Wir haben eine Fantasie, wer mit Jeffrey Tate besonders gut harmonieren würde. Wir suchen nach dieser seltenen Kombination von absoluter Natürlichkeit, Souveränität und Großzügigkeit im Musizieren. Und das hat er."

Eigentlich gibt der Preisträger ein Konzert, aber leider hatte Martín García García einen Unfall. Der linke Arm steckt in einer Schlinge: "Ich bin die Straße runter gegangen, gestolpert, gefallen und habe mir die Schulter gebrochen. Es war einfach Pech. Zwei Wochen Ruhe - dann sollte ich wieder zurück am Flügel sein", erzählt der Pianist.

Preisträgerkonzert wird verschoben

Ein gemeinsames Konzert mit den Symphonikern gehört zum Preis. Der Termin steht aber noch nicht fest. Er kommt zurück, denn die Laeiszhalle hat es ihm angetan: "Eine schöne Halle, sehr gemütlich. 2000 Plätze - kaum zu glauben. Wenn man hier spielt, fühlt es sich eher an wie ein großes Salon-Konzert."

Deshalb erklingt am Abend der Preisverleihung Beethoven. Am Pult: Chef-Dirigent Sylvain Cambreling. Sein Vorgänger, der vor fast fünf Jahren gestorbene Jeffrey Tate, ist immer noch im Orchesterleben präsent, sagt Intendant Kühnel: "Er ist das Fundament dessen, was wir heute tun. Wir steigen mit Sylvain Cambreling zu neuen, höheren Sphären, aber wir wissen, und auch Cambreling weiß, dass das Fundament, das Tate gelegt hat, unerschütterlich ist. Darauf baut alles auf."