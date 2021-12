Herzenswärmer: Annett Renneberg und das "Air" von Bach Stand: 23.12.2021 06:00 Uhr Welches Kunstwerk wärmt das Herz und schenkt Hoffnung? Für die Serie "Herzenswärmer" des des Kulturjournals von NDR 1 Radio MV spricht Schauspielerin Annett Renneberg über das "Air" aus der Orchestersuite D-Dur von Johann Sebastian Bach.

von Anke Jahns

Kaum ein anderes klassisches Musikstück ist so populär wie das "Air" von Johann Sebastian Bach - ob bei Hochzeiten, Beerdigungen oder für ein romantisches Dinner. "Air" ist aber viel mehr als nur eine rührselige Barock-Background-Musik. Es ist einer der bekanntesten Einzelsätze und wurde hundertfach bearbeitet.

Annett Renneberg spielt "Air" schon als Jugendliche

"Es ist ein Stück, das mich schon sehr viele Jahre begleitet", erzählt Annett Renneberg. "Als Jugendliche habe ich es kennengelernt und auf dem Akkordeon gespielt. Ich war in einem recht großen Akkordeonorchester in Berlin und habe dort erst die zweite Stimme und später die erste Stimme gespielt."

Bachs "Air" ist ein 18 Takte langer Geniestreich - vor fast 300 Jahren komponiert, ist es das berühmteste Air, genannt auch Aria, der Musikgeschichte. Ein Air ist eine einfach angelegte Komposition, meist in zweifacher Liedform. Beim Hören entsteht der Eindruck eines Chorals. Der ruhig besinnliche Streichersatz dient als Gegenstück zu dem mit Holz- und Blechbläsern besetzten pompösen Einleitungssatz. Seinen schwebenden Charakter erhält das Stück durch seine Dynamik und eine flächige Melodieführung.

"Es beseelt, bewegt und berührt mich"

"Es erdet mich immer sehr", sagt die Schauspielerin, die das "Air" gerade auch gerne in der Weihnachtszeit hört. "Es beseelt, bewegt und berührt mich auf eine gute Art. Das Stück schafft so eine Ruhe und gibt mir sehr viel Kraft - und anderen vielleicht auch. Es zeigt einfach die Schönheit dieser Welt - die es ja bei all dem Leid trotzdem gibt."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Kulturjournal | 17.12.2021 | 19:00 Uhr