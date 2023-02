Ein Stück Neue Musik - nach Ideen von NDR Kultur Hörer*innen Stand: 01.02.2023 06:00 Uhr Ausgehend von zwei Ideen unser Hörer*innen schreibt die Hamburger Kompositionsstudentin Mai Linh ein einminütiges Werk zeitgenössischer Musik. Uraufführung ist am Donnerstag um 8.15 Uhr in der Sendung "Klassisch in den Tag mit Philipp Schmid".

Wir wollten wissen: Was könnte die Hamburger Komponistin Mai Linh in ihrem neuen Werk vertonen, was soll musikalisch beschrieben werden? Viele kreative Vorschläge von NDR Kultur Hörer*innen haben uns erreicht: "Kirschblüten", "Nordseestrand" und "Elbstrand Winterblues" gehören ebenso dazu wie "Waldspaziergang", "Neubeginn", "Morgenmuffel", "Erste langersehnte Regentropfen nach Wochen der Dürre", "Staub tanzt auf den Sonnenstrahlen" und viele weitere.

Die Entscheidung ist gefallen - zwei Vorschläge wurden ausgewählt

Die Komponistin Mai Linh hat sich von zwei Einsendungen besonders inspirieren lassen: zum einen von Katrin Redemanns Vorschlag "In Musik geborgen" und zum anderen von "Wache auf, Seele, und wirf die Ängstlichkeit von Dir" von Peter Haass. "Diese beiden Begriffe verbinde ich sehr stark auch mit meinem Zugang zur Musik: die Geborgenheit und die Überwindung von Ängsten. Ich bin mir sicher, dass es auch viele Parallelen zu den anderen zugesandten Vorschlägen gibt", erklärt die Komponistin.

Mai Linh: Komponieren im Flow

Nun beginnt die Arbeit an der neuen Komposition. Mai Linh hat bereits einen Plan: "Ich werde erstmal eine Struktur skizzieren sowie Assoziationen und Begriffe aufschreiben. Es ist wichtig, die Hand dabei nicht ruhen zu lassen, damit ein Flow entsteht und ich meine Ideen aus mir heraus aufschreiben kann."

Donnerstag, 2. Februar: Weltpremiere auf NDR Kultur

Bereits am Mittwochnachmittag soll das einminütige Werk mit dem Titel "In Musik geborgen - Wache auf, Seele, und wirf die Ängstlichkeit von Dir" mit NDR Kultur Moderator Philipp Schmid und Musikredakteur Stephan Sturm geprobt werden. Dabei werden folgende Instrumente verwendet: Klavier, Glockenspiel, großes Becken, Weinglas und Kontrabass. Am Donnerstag ist es dann soweit: Um 8:15 Uhr in "Klassisch in den Tag" wird Mai Linhs neue Komposition als Weltpremiere uraufgeführt - live auf NDR Kultur.

