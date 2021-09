Stand: 05.09.2021 17:17 Uhr "Der Norden liest" - Herbsttour 2021

Eine Frau, die in ein Haus ans Meer zieht, um eine neue Lebensphase zu beginnen. Ein Ehepaar, das in einem Dorf die Fundamente seiner Ehe untersucht. Eine Geschichte des Lebens auf dem Land, die einen weiten Bogen schlägt von der Antike bis heute. Außerdem: Ein fabulierender Baron in einem niedersächsischen Schloss und eine Abenteurerin, die vor 300 Jahren der Provinz entfliehen wollte und dafür mit ihrem Leben bezahlte.

Die Herbsttour der Reihe "Der Norden liest" ist auch in diesem Jahr in ganz Norddeutschland unterwegs und erzählt Geschichten aus der Region. Denn wenn uns die Pandemie etwas gelehrt hat, dann vielleicht dieses: Genauer hinzuschauen vor der eigenen Haustür, den scheinbaren Banalitäten des Alltags mehr Aufmerksamkeit zu schenken und wachsam zu sein für zwischenmenschliche Dramen, die sich auch hinter leisen Tönen verbergen können.

Auch in diesem Jahr werden einige Veranstaltungen per Livestream übertragen. Ausgewählte Lesungen können Sie im Sonntagsstudio nachhören.

Aktueller Hinweis: Für alle Veranstaltungen haben wir verbindliche Hygienevorschriften vereinbart, die von den jeweiligen Veranstaltern mit den zuständigen Ämtern abgestimmt sind und laufend aktualisiert werden.

Weitere Informationen Der Norden liest Seit 2006 geht es mit "Der Norden liest" auf jährliche Lesereise durch Norddeutschland. mehr

Dieses Thema im Programm: Kulturjournal | 27.09.2021 | 22:45 Uhr