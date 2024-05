Stand: 25.05.2024 06:44 Uhr "Super Size Me"-Dokumentarfilmer Spurlock in New York gestorben

Der US-Regisseur Morgan Spurlock, dessen Dokumentarfilm "Super Size Me" über die Ernährungsgewohnheiten der Amerikaner für einen Oscar nominiert wurde, ist im Alter von 53 Jahren gestorben. Sein Selbstversuch, einen Monat lang ausschließlich bei McDonald's zu essen, erregte 2004 Aufsehen. Wie seine Familie am Freitag mitteilte, erlag Spurlock am Donnerstag in New York den Folgen einer Krebserkrankung. | Sendebezug: 25.05.2024 06.45 | NDR Kultur