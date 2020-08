Stand: 07.08.2020 14:49 Uhr - NDR 90,3

Die Kinostarts der Woche: Kino über Wahlkampf und Liebe

Folgende Filme sind neu im Kino zu sehen: Steve Carell muss in "Irresistible" als Wahlkampfberater alle Register ziehen. im Liebes- und Demenzdrama "Wir beide" leben zwei Frauen leben eine Liebe zwischen Nähe und Distanz . In den Hauptrollen glänzen Barbara Sukowa und Martine Chevallier. Das US-Esoterik-Drama "The Secret" basiert auf einem Selbsthilfe-Buch, ist brillant besetzt mit Katie Holmes und Josh Lucas. Es zieht so manches Register für die Geheimnisse eines schlechten Films.

