"Stranden": Eine Butterfahrt eröffnet das Best OFF Festival Stand: 25.04.2024 10:12 Uhr Das Best OFF Festival feiert vom 25. bis 27. April die besten freien Theatergruppen Niedersachsens. Im Kulturzentrum Pavillon in Hannover stehen Produktionen von Profiensembles und Nachwuchsgruppen auf der Bühne.

von Agnes Bührig

Welches sind die herausragendsten Inszenierungen freier Theaterensembles in Niedersachsen der vergangenen zwei Jahre? Dieser Frage geht alle zwei Jahre das dreitägige Best OFF Festival Freier Theater der Stiftung Niedersachsen in Hannover nach. Präsentiert werden elf etablierte und neue freie Theatergruppen in den Kategorien Professionals und Trainees. Das Festival startet Freitag Abend mit der Uraufführung de Stücks "Stranden - Eine Butterfahrt" von Operation Wolf Haul.

Das Theaterkollektiv lädt das Publikum ein zu einem Bustrip. Per Online-Test wird das Publikum für den Besuch von "Stranden" in drei Gruppen eingeteilt. Auf der Fahrt zu einem unbekannten Ort in der Region Hannover kommen sie in Kontakt. Zwischendurch präsentiert das neunköpfige Ensemble zwischen zwölf Jahren und Mitte 80 Reflexionen und Visionen zum Altern, erklärt Volker Bürger von Operation Wolf Haul:

"Für mich ist Einsamkeit beziehungsweise die Überwindung von Einsamkeit ein zentraler Punkt. Ich glaube, der soziale Kontakt ist etwas, was jeder Mensch braucht. Was die Begegnung der Generationen angeht, ist viel verloren gegangen, auch die Familien sind getrennt und dadurch entsteht Einsamkeit. Da sollte man mal nachdenken, wie Menschen mit ihrer Lebensweisheit anderen, auch jüngeren helfen können, was für einen Austausch es zwischen den Generationen geben kann."

Sechs Theatergruppen im Wettbewerb

Das Eröffnungsstück von Best OFF ist das Ergebnis der vergangenen Festival-Ausgabe. Wer gewinnt, erhält das Preisgeld für eine neue Produktion. Sechs Theatergruppen stehen in diesem Jahr im Wettbewerb. Die Agentur für Weltverbesserungspläne aus Hannover thematisiert Frauenfeindlichkeit in der Kulturetage des Betonbunkers Ihme-Zentrum, die artblau Tanzwerkstatt aus Braunschweig beschäftigt sich mit Tanz als Protestform und aus Hildesheim kommt eine Inszenierung zu Kriegsschauplätzen des Kollektivs VOLL:MILCH.

Festival-Leiterin Daniela Koß freut sich über das vielfältige freie Theaterleben in Niedersachsen: "Wir haben das große Glück, dass wir mehrere Universitäten in Niedersachsen haben, die für freies Theater ausbilden. Das ist die HBK in Braunschweig, das ist hier in Hannover die Universität und das ist natürlich der bekannteste Studiengang in Hildesheim. Deshalb haben wir hier einen starken Aufwuchs insgesamt in der Szene."

Eine Bühne für Nachwuchs-Ensembles

Neben den Professionals präsentiert das Best OFF Festival in Hannover fünf Nachwuchs-Ensembles. Ihre Stoffe reichen von psychologischen Sujets wie dem Blick auf den eigenen Körper des Kollektivs rio&dio productions über die Beziehung zur Mutter von sassy fires - beide aus Hildesheim - bis zum Thema Erinnerung und Identität von cindy+cate aus Braunschweig. Auch ein Stück für Kinder ab sechs Jahren aus Osnabrück ist dabei, so Festival-Leiterin Daniela Koß.

Klimakrise und Nachhaltigkeit Themen auf der Bühne

"Neu ist die Produktion Wetterleuchten von der Theatergruppe Prinzip Rauschen, die auch bei uns im Bereich der Nachhaltigkeit finanziert und nominiert worden ist. Das Theater setzt sich mit der Klimakrise auseinander und verdeutlicht mit Objekten für Kinder, überwiegend Kinder im Grundschulalter, wie wir vielleicht mit unserer Welt umgehen sollten oder vielleicht auch nicht", berichtet Koß. Mit dem Thema Klimakrise und zukünftigen Lebensorten beschäftigt sich auch "Allmacht" vom Kollektiv ohne Konsens aus Hannover.

Der Weltraum als Lebensort der Zukunft - oder doch lieber per Bus entlang der Utopien des Alterns durch Hannover? Die Themenvielfalt ist groß, die Orte experimentell bei dieser Ausgabe des Festivals freier Theater Best OFF in Hannover.

Best Off 2024 - das Festival freier Theater aus Niedersachsen findet vom 25. bis zum 27. April in Hannover statt.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Morgen | 25.04.2024 | 09:50 Uhr