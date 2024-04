"Willy - Verrat am Kanzler" rekonstruiert die Guillaume-Affäre

Stand: 24.04.2024 13:59 Uhr

In vier Folgen rekonstruiert eine neue Fernseh-Doku die folgenschwerste Spionage-Affäre der Bundesrepublik: Die erste Folge läuft am 6. Mai ab 22.50 Uhr im Ersten, alle Folgen stehen bereits in der ARD Mediathek.