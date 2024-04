Nach Fettes-Brot-Ende: König Boris veröffentlicht Soloalbum Stand: 24.04.2024 13:37 Uhr Gut 30 Jahre lang hat er mit Fettes Brot wortgewandten nordischen Hip-Hop produziert. Jetzt macht König Boris alleine weiter: "Disneyland After Dark" heißt sein zweites Solo-Album, das diesen Freitag bei der Hamburger Plattenfirma Buback Tonträger erscheint.

von Birgit Reuther

Poetisch und kritisch blickt König Boris auf das urbane Leben. Sein Soloalbum "Disneyland After Dark" ist eine komplex schillernde Collage, die feine Beobachtungen mit all den Stereotypen vermischt, die eine Stadt ausmachen. Vom Lampedusa-Zelt bis zur Elbphilharmonie, Hamburg ist bei König Boris ein spannungsgeladener Schauplatz zwischen Härte und Hoffnung. Ein Ort, der immer wieder durch all seine Menschen geprägt wird. Ganz so, wie er es in seiner Hamburg-Hymne "Beste" besingt.

Doch das Beste an der Stadt, sind du und ich. Arm in Arm durch Hamburgs Straßen, pures Glück.

Album ist eine Hommage an Hamburg

König Boris erzählt in seinen Songs von der Großstadt, vor allem von seiner Heimat Hamburg, von all ihrer Schönheit, von Schmutz und Schein.

Hier gibt es arme Schlucker, hier gibt es Millionäre, manche gehen unter, andere fahren Fähre.

"Ich empfinde schon sehr große Zuneigung zu der Stadt und ihren Menschen, aber ich bin natürlich nicht blind und doof, sondern ich sehe auch, was in der Stadt falsch läuft. Meiner Meinung nach zumindest: Sei es die Verkehrspolitik, die Wohnungspolitik oder das Clubsterben. Man könnte eine sehr lange Liste mit Sachen machen, die mir nicht gefallen."

"Disneyland After Dark" sein zweites Soloalbum

Nach "Der König tanzt" aus dem Jahr 2012 ist "Disneyland After Dark" sein zweites Soloalbum. In der Corona-Zeit hatte König Boris angefangen wieder Songs für sich zu schreiben. Inspiriert haben ihn Spaziergänge durch das menschenleere Hamburg. "Das hatte bei mir zur Folge, dass Hamburg vor meinem inneren Auge plötzlich sehr lebendig wurde. Und dann hatte ich den Wunsch, einen 90er-UK early Rave Hip-Hop Sound zu benutzen, weil ich das Gefühl hatte, das passt sehr gut zum Thema."

Eindringlich und lakonisch rappt König Boris auf vielen Songs von "Disneyland After Dark". Seine Solonummern klingen treibender, elektronischer, mitunter auch nervöser und düsterer als bei Fettes Brot. Gemeinsam mit Produzent Arne Diedrichson, einst Live-Bassist der Brote, lässt er die Großstadt akustisch flackern und flirren.

König Boris: Stimme nicht nur rau, sondern auch ganz soft

Doch König Boris kann seine Stimme auch ganz soft ertönen lassen. In "Lieferservice" wird aus dem Rapper fast ein Bedroom-Soulsänger im Stile von Barry White. "Ich wohne relativ weit oben und lehnte am Fenster und sah unten einen Lieferservice-Fahrradfahrer vorbeifahren. Und dann dachte ich: Ja klar, wenn du über die Großstadt schreibst, sind das wohl die Leute, die die Großstadt am meisten kennen. Die wissen, wo die Arschlöcher wohnen, wo die netten Leute wohnen und wer Trinkgeld gibt." Irgendwann hat er eine Geschichte gesponnen, in der er sich in eine Lieferservice-Fahrerin verliebt und sie ihn aus seiner Einsamkeit befreit, so entstand der Song "Lieferservice".

Das neue Soloalbum von König Boris "Disneyland After Dark" wird am Freitag veröffentlicht. Der Musiker tritt an dem Tag im Uebel & Gefährlich im Bunker an der Feldstraße auf.

