Osnabrück: European Media Art Festival zeigt KI in der Kunst Stand: 24.04.2024 08:13 Uhr Heute startet das European Media Art Festival (EMAF) 2024 in Osnabrück. Unter dem Motto "Feelers, Sensors" geht es um Künstliche Intelligenz (KI) und ihren Einfluss auf die Sinne des Menschen.

Bis Sonntag sind in der Ausstellung des EMAF interaktive Kunstinstallationen zu sehen, die den Betrachter in die Welt von KI tauchen lassen. Dafür zeigen die internationalen Künstlerinnen und Künstler unterschiedliche Perspektiven von Wahrnehmung: Einerseits maschinelle Wahrnehmung, andererseits menschliche Sinne sowie die Wahrnehmungsfähigkeiten von Pflanzen und Tieren. Ausgestellt sind Kunstwerke, Virtual-Reality-Arbeiten und Multimedia-Installationen.

Programmpunkte des EMAF 2024

Die Ausstellung in der Kunsthalle Osnabrück ist auch über das Festival hinaus bis zum 26. Mai zu sehen. In dieser können Besuchende VR-Brillen aufsetzen und die Perspektive von Mistkäfern einnehmen. Eine Soundinstallation zeigt, wie Technologien diskriminierende Abgrenzung hervorbringen können. In einer Kabine können Besuchende von KI beobachtet werden und im Anschluss, auf Grundlage ihres Äußeren, eine Analyse ihrer Person erhalten.

Tickets für das multimedia Kunstfestival

Das EMAF findet zum 37. Mal statt. Tickets für das Festival gibt es direkt vor Ort in Osnabrück. Das Programm ist online auf der Website des EMAF nachzulesen.