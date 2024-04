Hamburg präsentiert Kulturprogramm zur Fußball-EM Stand: 22.04.2024 14:32 Uhr Bevor in 55 Tagen das erste Spiel der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Hamburg stattfindet, gibt es in Hamburg ein umfangreiches Kulturprogramm. Unter anderem kommt der weltweit größte Streetdance Wettbewerb "Juste Debout" nach Hamburg.

Fußball-Oper, Urban Art, Streetdance-Battle, Ausstellung oder Konzert - die Stadt Hamburg will mit internationaler Beteiligung die Verbindungen zwischen Kultur und Sport zeigen. Ein Großteil der Veranstaltungen findet vor der Europameisterschaft im Mai und Juni statt, teilweise reichen sie auch noch in den Turnierzeitraum.

"Es ist beeindruckend, wie kreativ sich die Hamburger Kultur dem Thema Fußball nähert und sich vom Sport inspirieren lässt", sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD). "Sowohl Sport als auch Kunst sind elementare Bestandteile unserer Kultur, und beide haben eines gemeinsam: Sie verbinden statt zu trennen und ermöglichen Begegnungen. Beides ist gerade jetzt besonders wichtig, in einer Zeit, in der die Fliehkräfte in unserer Gesellschaft stärker werden."

Kampnagel holt das Streetdance-Battle "Juste Debout" nach Hamburg

Unter anderem findet am 1. Juni der weltweit größte Streetdance-Wettbewerb "Juste Debout" in der Sporthalle Hamburg statt - erstmals außerhalb Frankreichs. "Juste Debout" gehört zu den renommiertesten internationalen Streetdance-Wettbewerben - bekannt dafür, Tänzerinnen und Tänzer aus der ganzen Welt zusammenzubringen. Rund um den Wettstreit veranstaltet Kampnagel vom 28. Mai bis 2. Juni eine Hip Hop Dance Week mit Battles, Workshops, Vorträgen und weiteren Aktionen. Mit "Football Moves People“ hat Kampnagel zudem einen einjährigen Programmschwerpunkt rund ums Thema Fußball auf den Spielplan gesetzt.

The Sound of St. Pauli - Fußballspiel soll live zum Konzert werden

Wie klingt eigentlich so ein Fußballspiel, wenn jedes Tor, jeder Einwurf, jeder Eckball und jedes Team eine eigene, immer wiederkehrende Melodie hat? Der Fußballverein FC St. Pauli und das Reeperbahn-Festival wollen das bei einem Zweitligaspiel am 12. Mai mal ausprobieren. Dann werden im Rahmen des Projektes "The Game" zwei musikalische Teams in der Hamburger Laeiszhalle die Partie St. Pauli gegen VfL Osnabrück miteinander vertonen. Dabei treten das Ensemble Resonanz und die Band des Elektronik-Künstlers Matthew Herbert "gegeneinander" an, wie die Macher des Reeperbahn-Festivals am Montag in Hamburg mitteilten. Die Leitung des sportlichen Konzertes übernimmt Dirigentin Friederike Scheunchen.

Aktuell gibt es insgesamt elf Projekte, die Fußball und Kultur in Hamburg zusammenbringen. Viele der Hamburger Projekte greifen spielerisch Themen wie gesellschaftliche Teilhabe und Diversität auf, die auch im Fußball aktuell sind. Eine komplette Aufstellung hat die Behörde hier zusammengestellt.

