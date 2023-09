Skandal mit Ansage? Holzinger inszeniert erste Oper in Schwerin Stand: 20.09.2023 14:23 Uhr Die Performerin Florentina Holzinger und das Mecklenburgische Staatstheater planen zusammen Aufführungen der Oper "Sancta Susanna" von Paul Hindemith. Eine Inszenierung mit Potenzial für Empörung. Beitrag anhören 4 Min

von Karin Erichsen

Die österreichische Performerin Florentina Holzinger ist für ihre spektakulären und provokanten Ideen bekannt - ihre künstlerische Heimat ist eigentlich die Berliner Volksbühne - ihre erste Oper aber inszeniert sie in Schwerin: "Sancta Susanna" von Paul Hindemith - die Uraufführung 1922 geriet zum Skandal und auch jetzt stehen die Chancen dafür ganz gut.

Ekstase im Kloster bei Hindemiths "Sancta Susanna"

Eine junge Nonne gerät vor dem Altar durch den Geruch von Flieder in einer Mainacht und durch die Geräusche eines Liebespaares in Ekstase und löst damit große Aufregung unter den Mitschwestern im Kloster aus. Das ist kurz gesagt, die Handlung der Oper "Sancta Susanna", bei der Hindemith auch mit allerhand Symbolen, wie dem Kruzifix, einer großen Spinne oder der verlöschenden Kerze spielt.

Gegensatz: Jungfrau Maria und Maria Magdalena

Diese heute weitgehend unbekannte Oper soll das Operndebüt der aktuell so gefeierten wie umstrittenen Tanzperformerin Florentina Holzinger in Schwerin werden. "Da schwingt natürlich extrem viel Archetypus und Klischee mit, aber in der Kirche geht es nach wie vor ganz viel um die Virgin Mother und Maria Magdalena und das beeinflusst uns natürlich kulturell. Diese Gegensätze sind auch wirklich ein sehr zentraler Aspekt von Hindemiths Oper", sagt Holzinger. Sie habe keine Angst, sich an diesen Archetypen abzuarbeiten.

Theater als spirituelle Erfahrung

Florentina Holzinger ist vor allem in der Berliner Kulturszene bekannt für ihre drastischen Aufführungen mit nackten Laien- und professionellen Ausdruckstänzerinnen, in denen sie sich schonungslos gesellschaftlichen Ambivalenzen widmet, was viele Zuschauer begeistert, viele andere abstößt. Bei ihrer ersten Operninszenierung werden die Mecklenburgische Staatskapelle, der Schweriner Opernchor und Solisten mit ihrem freien Ensemble zusammen agieren. "Ich habe definitiv noch nie mit so einem großen musikalischen Aufgebot gearbeitet. Das ist eine ganz spezielle Faszination an diesem Projekt für mich", faszinierend auch, dass sie eine musikalische Komposition als Ausgangspunkt hat, denn normalerweise gebe in ihren Arbeiten zuerst die Performance und dann werde die Musik darüber gespielt. Am Thema Religion begeistert sie vor allem: "dass wir machen, was das Theater sowieso immer will: eine spirituelle Erfahrung gewährleisten für Zuschauer und Performer."

"Künstler müssen sich selbst infrage stellen"

Die Oper verbindet Florentina Holzinger mit einer musikalischen Messe, aufgeführt von denselben Sängern und Performerinnen. Dabei kombiniert sie die Teile einer klassischen Messe von Bach, mit Rachmaninow oder Gounod sowie Neukompositionen von Johanna Doderer und elektronischer Musik. Das Ganze für ist Schwerin ein gewisses Wagnis, gesteht Theaterintendant Hans-Georg Wegner. "Auf der anderen Seite möchte ich alle bitten, keine Angst zu haben. Wir sind Künstler und wir müssen unsere Beschränkungen, die wir auch mitbringen, immer wieder infrage stellen und deswegen ist es so wertvoll, wenn wir jetzt mit einer freien Künstlergruppe um Florentina Holzinger zusammenarbeiten, weil wir einfach auch so ein bisschen aus unseren eigenen Beschränkungen rauskommen."

Uraufführung 30. Mai

Am 30. Mai soll die Uraufführung sein, insgesamt ist das Projekt "Sancta Susanna" vier Mal in Schwerin zu sehen. Das Theater kooperiert dabei mit den Wiener Festwochen, wo die Performance im Anschluss gezeigt wird, sowie mit der Staatsoper Stuttgart, wo sie die neue Spielzeit eröffnen soll.

Spannendes Experiment

Bleibt abzuwarten wie sich die Zusammenarbeit zwischen den freien wie radikalen Performerinnen und dem Opernensemble entwickeln wird - auch das, ein spannendes Experiment, aber auf jeden Fall dürfte das Projekt Schwerin überregionale Aufmerksamkeit in der deutschsprachigen Theaterszene bescheren.

