Theaterfestival op Platt: Zehn Bühnen aus Schleswig-Holstein dabei Stand: 25.04.2024 06:00 Uhr 30 Jahre lang war der Niederdeutsche Bühnenbund Schleswig-Holstein mit den Theatertagen im Freilichtmuseum Molfsee zu Gast. Dieses Jahr spielen die Ensembles nun alle an ihren Heimatbühnen - und machen Schleswig-Holstein zum Festivalland.

von Lina Bande

Zwei große Betten stehen auf der Bühne des Alfred-Rust-Saals in Ahrensburg. Das eine mit Decken im Leo-Look dekoriert, das andere mit plüschigen Kissen. Dahinter werden noch Wände mit Fenstern aufgebaut, eine Trennwand zwischen den Betten kommt auch hinzu. Und diese ganze Kulisse mit allen Requisiten - von Weinflasche bis Orchidee - kann dieses Mal hier stehen bleiben: Denn für die Premiere der Erotikkomödie "De Siedenspringer" muss das Ahrensburger Ensemble nicht extra mit Sack und Pack ins Freilichtmuseum Molfsee umziehen.

Neu ausgerichtet, um dichter an den Menschen zu sein

Denn in diesem Jahr richtet der Niederdeutsche Bühnenbund die Theatertage zum ersten Mal als Festival aus, die zehn teilnehmenden Bühnen spielen alle an ihren Stammspielstätten. Zwar habe man "dörtig feine Johren" in der Winkelscheune vom Freilichtmuseum gehabt, meint Vorsitzende Gesa Retzlaff. Aber: "Verscheden Umstänn för de Organisatschoon, de Bühnen un de Tokiekers hebben sik mit de Tiet so entwickelt, dat wi foddert weren, över de Tokunft vun unse grote Gemeenschopsformat natodenken."

Gemeinsam habe man sich dann fürs komplett neu denken entschieden, immer mit einem Aspekt im Fokus: Möglichst vielen Menschen zu zeigen, wie groß das Angebot an Niederdeutschem Theater im Land ist. "Un wi wüllt unse Tokiekers ok entgegenkamen - in'n wohrsten Sinn vun't Woort", so Retzlaff.

Auftaktveranstaltung soll Lust machen auf mehr

Erstmals gibt es nun zum Auftakt des Festivals am Donnerstag eine Gala in der Stadthalle Neumünster.

"Um dat mit een Bild to beschrieven: Bi de Eröffnungsgala bringt jede Bühn ehren besten lütten Happen mit för dat plattdüütsche Theaterbüfett. Dor fohren wi groot op un wüllt lecker maken op de Festivaltiet achteran." Gesa Retzlaff

Neben Schauspiel, Sketchen, Musik und Krimi wird in Neumünster auch eine Videobotschaft von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther gezeigt: Er hat die Schirmherrschaft für das Festival übernommen, schreibt im Flyer: "'Theater is uns Leven' lautet das Motto des Festivals. Und wer die Leidenschaft sieht und erlebt, mit der alle Beteiligten hier Theater auf die Bühne bringen, spürt das sofort."

Große Bandbreite an Niederdeutschen Theaterstücken

Ab Freitag, 26. April, gibt es dann an sieben Tagen insgesamt 21 Spieltermine quer durch's Land, von Boulevardstücken ("Een Slötel för twee", Süsel) über Musikrevuen ("Dröög", Kiel) bis hin zu Tragikkomödien ("Achtertücksche Süstern", Schleswig) ist alles im Angebot. Und in Ahrensburg wird im Rahmen des Festivals nicht nur Premiere gefeiert, sondern gleichzeitig eine Niederdeutsche Erstaufführung.

"De Siedenspringer" von Kay Kruppa und Frank Pinkus wurde bisher nur auf Hochdeutsch gespielt. Darin geht es um das Erotikhotel "Zum Seitensprung" - und in dem ist der Name (fast) Programm. Zumindest checken neben einem eher fehlplatzierten frischvermählten Ehepaar noch ein paar echte Seitenspringer ein. Sie alle wollen mal etwas Neues wagen, sich auf eine Affäre einlassen. Allerdings kennen sich alle untereinander, zwei Paare checken sozusagen über Kreuz ein - das bedeutet rasantes Chaos.

Aufführungen in vertrauter Umgebung

"Dat is een wunnerbores Stück! Wi nehmt de Sex op de Schipp un dor warrt - glööv ik - düchtig lacht!", meint Antonia Otto. Sie ist seit rund 30 Jahren Mitglied der Ahrensburger Bühne und unterstützt in dieser Inszenierung das Ensemble als Souffleuse. Gerne erinnert sie sich an all die Aufführungen bei den Theatertagen in den vergangenen Jahren: "Dat weer ümmer een Ehr, in Molfsee to spelen, dor weern jo ok ümmer all de Facklüüd." Aufs Festival freut sie sich trotzdem - Hauptsache, "de Lüüd freit sik!"

Und vielleicht ist die vertraute Umgebung gerade bei diesem Stück auch gar nicht so schlecht: Die Darstellerinnen und Darsteller müssen angesichts der sehr gewagten Kostüme ganz schön raus aus der Komfortzone. Doris Eickhoff, die Seitenspringerin Stella spielt, musste erstmal überlegen, ob sie das überhaupt möchte: "Un denn hebb ik dacht: Denk mol dran, wenn du an de Strand geihst, wie du dor utsühst. Dor hest du ok blots knappe Kleedasch an un all sütt di."

Überall in Schleswig-Holstein ein Theater in der Nähe

Das Ahrensburger Ensemble ist nun gespannt, ob sie durch das neue Festivalformat mehr Gäste im Publikum haben werden als sonst - auf jeden Fall bringen sie mit ihrer Teilnahme aber Niederdeutsches Theater direkt zu den Menschen. "Tominnst een Theater ut dat Festivalprogramm is för jeedeen op de Neegde!", verspricht auch Gesa Retzlaff - um möglichst vielen zu zeigen "Theater is uns Leven".

Das erste Theaterfestival op Platt findet vom 25.-29.4. und vom 2.-4.5.2024 statt.

