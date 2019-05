Stand: 30.05.2019 15:45 Uhr

Im Wendland läuft die Kulturelle Landpartie

Die Kulturelle Landpartie im Wendland (Landkreis Lüchow-Dannenberg) feiert ihr 30-jähriges Bestehen. Donnerstag war die Eröffnung, die Landpartie läuft noch bis zum 10. Juni. Es sind in der Region Hunderte Kulturveranstaltungen geplant. An 126 sogenannten Wunderpunkten gibt es Ausstellungen, Konzerte, Theater- und Filmvorführungen, Mitmachaktionen, Vorträge und Workshops. Die Veranstalter rechnen mit Zehntausenden von Besuchern.

Angebot spiegelt Vielfalt des Wendlands

Seit 1989 öffnen Kulturschaffende, Kunsthandwerker und Landwirte im Wendland zwischen Himmelfahrt und Pfingsten ihre Werkstätten, Ateliers und Höfe für Besucher. Sie können nicht nur zuschauen, sondern auch mitmachen - bei Hof- und Brauereiführungen, Heilkräuterspaziergängen, Dudelsack-Konzerten, Gedicht-Inszenierungen und Nils-Holgersson-Aufführungen für Kinder.

Gorleben-Protest: Modenschau mit "Demo-Kleidung"

Die Landpartie geht auf den Widerstand der Bevölkerung gegen Atomanlagen in Gorleben zurück. Nach den ersten großen Demonstrationen zogen in den 1970er- und 80er-Jahren zahlreiche Künstler aus Großstädten ins Wendland. Wie bereits in den vergangenen fünf Jahren ist ein großer Anti-Atom-Protest an den Atomanlagen in Gorleben geplant. Am 7. Juni soll dort eine "Geburtstagstorte" für die Landpartie angeschnitten werden, wie die Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg mitteilte. Zudem ist eine Modenschau mit "Demo-Kleidung" geplant, um die Geschichte des Widerstands lebendig werden zu lassen.

