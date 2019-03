Stand: 26.03.2019 17:16 Uhr

Ausstellung zu 40 Jahren Gorleben-Treck von Agnes Bührig

Es war die bis dahin größte gewaltfreie Protestaktion in der Bundesrepublik: Vor 40 Jahren, am 31. März 1979, fand in Hannover die Abschlusskundgebung der Atomkraftgegner aus dem Wendland mit rund 100.000 Menschen statt, befeuert nicht zuletzt durch den Reaktorunfall von Harrisburg drei Tage zuvor in den USA. Sie setzte den Endpunkt eines mehrtägigen Protest-Trecks in die niedersächsische Hauptstadt. Daran erinnert die Ausstellung "Trecker nach Hannover" im Historischen Museum der Stadt, die am 27. März startet.

Am Anfang steht ein Hearing: Ministerpräsident Ernst Albrecht diskutiert Ende März 1979 mit internationalen Fachleuten die Sicherheit einer atomaren Entsorgungsanlage im Salzstock Gorleben. Zu diesem Zeitpunkt ziehen die Atomgegner schon seit Tagen in einem Protest-Treck gen Hannover: auf Traktoren, per Fahrrad, zu Fuß. Daran erinnern unter anderem ein Traktorrad und eine Jeansjacke, geschmückt mit Protestbutton.

Wendland: 40 Jahre Protest-Treck







Ausstellung zeigt, wie sich der öffentliche Protest formierte

Ein Kneipentisch mit original Aschenbecher zeigt zudem, wie sich der öffentliche Protest formierte, erklärt Katharina Rünger, Kuratorin vom Historischen Museum Hannover. "Das können wir uns heute kaum noch vorstellen. Man hat sich einen Ort gesucht, um dort miteinander zu kommunizieren, nächste Schritte zu planen, abzustimmen. Wir gucken heute auf unsere Handys, können uns per Messengerdiensten schnell verabreden. Das gab es damals nicht."

Protest zu Liedern von Walter Mossmann

Es ist eine andere Zeit, wie auch die Protestlieder des Liedermachers Walter Mossmann zeigen. Zudem wird heftig gestritten: linksalternative Umweltaktivisten auf der einen, konservative Bodenbesitzer auf der anderen Seite. Das symbolisieren Jacken mit aufgedruckten plakativen Sprüchen von Pro und Contra, entwickelt in Zusammenarbeit mit Studierenden des historischen Seminars der Leibniz Universität, sagt der Direktor des Historischen Museums Hannover, Thomas Schwark. "Wir haben Studierende sensibilisiert, nicht nur eine Hausarbeit zu schreiben, sondern sich einbeziehen zu lassen in ein Ausstellungsprojekt. Man reduziert Komplexität, man schreibt Texte, die jede Frau und jedermann verstehen kann und versucht, sich einzudenken in Menschen, die vielleicht noch gar nichts zu diesem Thema gehört haben."

Die Ausstellung "Trecker nach Hannover" im Historischen Museum Hannover erinnert an die mehrtätige Anti-Atom-Demo im März 1979. Sie präsentiert viele Erinnerungsstücke.







Viele Erinnerungsstücke in der Ausstellung

In Zusammenarbeit mit dem Institut für Didaktik der Demokratie an der Leibniz Universität Hannover ist so eine plastische Ausstellung entstanden - überzeugend gestaltet in Schwarz-Gelb, den Farben des Warnsymbols für radioaktive Strahlung. Sie beleuchtet Hintergründe und präsentiert viele Erinnerungsstücke bis hin zum 300 Jahre alten Familienstatut der Familie von Bernstorff, deren Sprössling der Atomindustrie vor 40 Jahren sein Land und Boden verweigerte. Inspiration - auch für die Umweltaktivisten von heute, sagt Thomas Schwark. "Dieser Gorleben-Treck auf Hannover vor 40 Jahren ist zwar Geschichte, aber das Anliegen, das damit verbunden war, ist nicht erledigt. Wir haben auch das Protestverhalten an sich analysiert. Auch das ist brandaktuell. Wir wissen, dass jeden Freitag Menschen, sehr junge Menschen, demonstrieren, weil ein anderes, ein höheres, ein wichtigeres Anliegen sie dazu bringt."

Und vielleicht ergeht es ihnen dann wie den Aktivisten von damals. Sie brachten Ministerpräsident Albrecht zum Umdenken. Einige Wochen nach den Protesten hielt er zumindest eine Wiederaufarbeitungsanlage im Wendland politisch für nicht durchsetzbar.

Ausstellung: "Trecker nach Hannover"









März 1979: Gorleben-Treck nach Hannover
Nach einem Störfall im US-amerikanischen Atomkraftwerk Harrisburg demonstrieren Tausende Menschen in Hannover gegen die geplante Wiederaufbereitungsanlage in Gorleben.







Ausstellung zu 40 Jahren Gorleben-Treck Die Ausstellung "Trecker nach Hannover" im Historischen Museum Hannover erinnert an die große Anti-Atom-Demo im März 1979. Sie zeigt Erinnerungsstücke - und analysiert Protestverhalten. Öffnungszeiten: Dienstag: 11 - 20 Uhr

Mittwoch bis Freitag: 11 - 18 Uhr

Samstag: 11 - 18 Uhr

Sonntag: 11 - 18 Uhr

Feiertage: 11 - 18 Uhr

Karfreitag, 1. Mai, 31. Oktober, Heiligabend, 1. Weihnachtstag, Silvester, Neujahr und Himmelfahrt geschlossen. Besonderheit: Die Dauerausstellung des Museum befindet sich derzeit im Umbau und ist daher geschlossen (Stand 25.3.2019)/ Die Ausstellung "Trecker nach Hannover" findet am 19.4. und am 01.05. nicht statt. In meinen Kalender eintragen

