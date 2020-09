Stand: 13.09.2020 09:32 Uhr - NDR 1 Radio MV

Festspiele MV: Abschlusskonzert in Wismar von Karin Erichsen

In Wismar sind am Abend die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern zu Ende gegangen. Rund 260 Besucher konnten zum Konzert des NDR Elbphilharmonie Orchesters eingelassen werden. In der großen gotischen Georgenkirche saßen die Zuhörer mit großem Abstand voneinander entfernt, konnten aber auf diese Weise ein vollständiges Konzertprogramm mit Ouvertüre, Klavierkonzert und Sinfonie erleben – und das war Ludwig van Beethoven gewidmet.

Es war das erste und gleichzeitig auch letzte Orchesterkonzert in dieser Festspielsaison. Vierzig Musiker des NDR Elbphilharmonie-Orchesters spielten auf der großen Bühne ein komplettes Beethoven-Programm. Beginnend mit der Ouvertüre zum Trauerspiel "Coriolan". Von einem Trauerspiel war dieser Abend aber weit entfernt. "Es ist jetzt wirklich ein würdiges Abschlusskonzert für einen etwas anderen Sommer. Und sicher hätte sich auch Beethoven sein Jubiläumsjahr ein bisschen anders vorgestellt", vermutet die neue Festspielintendantin Ursula Haselböck. Sie freute sich, dass beim Abschlusskonzert sowohl an das Jubiläum "30 Jahre Festspiele MV" und an das Beethoven-Festjahr erinnert werden konnte.

Überraschend gute Akustik in St. Georgen

Tatsächlich war es ein besonderes Erlebnis Beethovens Musik in dieser kleineren Besetzung zu erleben. Unter dem präzisen Dirigat von Krzysztof Urbański erfüllte ein schwebender, transparenter Klang das hohe Gewölbe in den sich das Klavier wunderbar einflocht. Der kroatische Pianist Dejan Lazić interpretierte Beethovens 5. Klavierkonzert. Und die Spannung war greifbar, im Publikum, aber auch auf der Bühne, so empfand es nicht nur der Solist. "Man spürt eine gewisse Dankbarkeit, oder Demut kann man sogar sagen, dass es für uns weitergeht - und auch für das Publikum." Die Kluft zwischen dem Künstler auf der Bühne und dem Publikum sei gar nicht so deutlich spürbar. "Es ist als ob wir alle gemeinsam Beethoven gewürdigt haben."

Festspielwinter steht bevor

Dejan Lazić fügte allerdings noch eine weitere Note hinzu. Gemeinsam mit dem Konzertmeister Stefan Wagner spielte er als Zugabe den "Morgen" aus Richard Strauss' Liedern in eigener Bearbeitung. Mit viel Applaus bedankte sich das Publikum, etliche Besucher hatten an diesem Abend das erste Konzert des Jahres erlebt.

Mit Beethovens 1. Sinfonie endete der Abend und damit auch der Festspielsommer. Allerdings währt die Konzertpause beim Festival nicht lang. Schon am 4. November geht es in diesem Jahr erstmals weiter mit einem Festspielwinter mit mehr als 40 Konzerten bis Mitte März. Dann werden viele der Künstler zu Gast sein, die das Publikum in diesem Sommer vermisst hat.

