Hamburger Originale: Von Albers bis Zitronenjette

Hamburger Originale: Markante Typen, die man kennen sollte Stand: 28.02.2025 16:45 Uhr Jede Region in Deutschland und auf der Welt hat ihre Typen, die markant für den Landstrich sind und ihn auch prägen. In Hamburg zählen zum Beispiel Uwe Seeler, Heidi Kabel und Helmut Schmidt dazu.

Hamburg ist eine Stadt voller Geschichte und Charisma, geprägt von Menschen, die durch ihre Einzigartigkeit unvergessen bleiben. Von Schauspielern und Musikern bis hin zu schillernden Figuren des öffentlichen Lebens - diese Hamburger Originale haben die Stadt auf ihre Weise geprägt.

Der Podcast Das Hamburger Hafenkonzert erzählt die Geschichten dieser Menschen, die untrennbar mit der Hansestadt verbunden sind. Ihr Name reicht aus, um sofort an Hamburg zu denken.

Hans Albers: Der blonde Hans aus St. Georg

Mit Filmen wie "Große Freiheit Nr. 7" und "Auf der Reeperbahn nachts um halb eins" wurde Hans Albers zum Inbegriff des hanseatischen Seemanns. Sein raues, charmantes Auftreten machte ihn zu einem der bekanntesten Schauspieler Deutschlands. Sein Grab auf dem Friedhof Ohlsdorf bleibt bis heute eine Pilgerstätte für Fans.

Jan Fedder: Der Volksschauspieler mit Herz

Jan Fedder, geboren in Hamburg und aufgewachsen auf St. Pauli, war eine der prägendsten Figuren der norddeutschen Kulturlandschaft. Besonders bekannt wurde er durch seine Rolle als Dirk Matthies in der TV-Serie "Großstadtrevier". Sein rauer Charme und seine unerschütterliche Bodenständigkeit machten ihn zum Publikumsliebling. Selbst nach seinem Tod im Jahr 2019 bleibt er ein fester Bestandteil der Hamburger Kultur.

Domenica: Die soziale Kämpferin des Kiezes

Domenica war eine der bekanntesten Prostituierten Hamburgs, doch sie wurde vor allem durch ihr soziales Engagement berühmt. Nach ihrem Ausstieg aus dem Rotlichtmilieu setzte sie sich für Frauen und Drogenabhängige ein. Ihr früher Tod im Jahr 2009 hinterließ eine große Lücke.

Heidi Kabel: Das Gesicht des Ohnsorg-Theaters

Wer an plattdeutsches Theater denkt, denkt unweigerlich an Heidi Kabel. Die 1914 in Hamburg geborene Schauspielerin prägte das Ohnsorg-Theater über Jahrzehnte und brachte das niederdeutsche Schauspiel einem breiten Publikum näher. Mit Rollen in Stücken wie "Tratsch im Treppenhaus" begeisterte sie Millionen.

Helmut Schmidt: Krisenmanager mit hanseatischer Schnauze

Hamburgs Ehrenbürger und Altkanzler Helmut Schmidt war für seine direkte Art und sein pragmatisches Handeln bekannt. Besonders in der Flutkatastrophe von 1962 bewies er Führungsstärke. Sein Erbe als Politiker und Publizist bleibt unvergessen.

Hamburgs Geschichte besteht nicht nur aus Backsteinen und Hafenkränen, sondern vor allem aus Menschen mit Charakter. Sie alle haben die Stadt auf ihre Weise geprägt – und bleiben als Hamburger Originale unvergessen.

Uwe Seeler: Der ewige Hamburger Fußballheld

Der Name Uwe Seeler steht nicht nur für sportliche Höchstleistungen, sondern auch für Bodenständigkeit und Loyalität. Obwohl ihm zahlreiche lukrative Angebote vorlagen, blieb er stets seinem HSV treu. Bis zu seinem Tod im Jahr 2022 galt er als einer der beliebtesten Sportler Deutschlands und als echtes Hamburger Urgestein.

Freddy Quinn: Der singende Seemann

Obwohl Freddy Quinn eigentlich aus Österreich stammt, wurde er in Hamburg zur Legende. Mit Hits wie "Junge, komm bald wieder" und "Heimatlos" eroberte er die Herzen des Publikums. Auch wenn sein Image als Seemann eher eine Marketingidee war, blieb er für viele der musikalische Inbegriff der Hansestadt.

Hummel und Zitronenjette: Mythen der Stadtgeschichte

Johann Wilhelm Benz, besser bekannt als Wasserträger "Hummel", wurde durch die Neckereien der Kinder zur Kultfigur. Ebenso ikonisch ist die "Zitronenjette" Henriette Müller, eine Obstverkäuferin mit tragischer Lebensgeschichte. Beide Figuren sind heute fester Bestandteil der Hamburger Stadtgeschichte und in Form von Denkmälern verewigt.

