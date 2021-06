Ein Volk wird eingesperrt: Der Mauerbau

Es ist der Tag, an dem das DDR-Regime die deutsche Teilung besiegelt: In den frühen Morgenstunden des 13. August 1961 beginnen bewaffnete Truppen damit, die Grenze zwischen West- und Ostberlin mit Stacheldraht abzuriegeln. Später besiegelt Beton die Teilung. 28 Jahre, zwei Monate und 27 Tage lang teilen die knapp vier Meter hohe Mauer und der dahinter liegende Todesstreifen die Stadt in zwei Hälften.

Bis zum Fall der Mauer am 9. November 1989 sterben allein an der 156 Kilometer langen Grenze in Berlin mindestens 136 Menschen bei Fluchtversuchen. Die genaue Zahl der Todesopfer ist bis heute nicht bekannt. Insgesamt kommen an der innerdeutschen Grenze zwischen 1961 und 1989 etwa 900 Menschen ums Leben. Die Berliner Mauer wurde zum Symbol der deutschen Teilung und des Kalten Krieges - Ostblock und Westmächte standen sich jahrzehntelang unversöhnlich gegenüber.