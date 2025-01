Stand: 22.01.2025 09:05 Uhr Dramatische Geschichte: "Shlomo - Der Goldschmied und der Nazi"

Die beiden Männer wollten nur noch ihrer Vergangenheit entkommen: Doch als sich der ehemalige SS-Mann Gustav Wagner und der jüdische Goldschmied Stanisław "Shlomo" Szmajzner im Jahr 1978 plötzlich in Brasilien gegenüberstehen, ist alles wieder da.

Wagner gehörte zu den brutalsten Nazi-Tätern des 20. Jahrhunderts. Als Lagerspieß des Nazi-Todeslagers Sobibór war er unter den jüdischen Arbeitshäftlingen wegen seines Sadismus und seiner Unberechenbarkeit gefürchtet. Und Shlomo Szmajzner hat das Lager nur überlebt, weil er eine makabere Aufgabe hatte: Er sollte dort Schmuck schmieden für die Nazis, aus dem Gold ermordeter Juden. Gustav Wagner hatte ihn dafür eigens vor der sofortigen Tötung bewahrt. Als Szmajzner seinem Peiniger 35 Jahre später wieder begegnet, stellt sich für ihn die Frage: Rache oder Sühne?

Die dreiteilige Dokumentation von NDR und WDR und der fünfteilige Podcast beleuchten das nahezu unglaubliche Leben des jüdischen Goldschmieds Shlomo Szmajzner, eines nahezu unbekannten Helden des 20. Jahrhunderts. Die Reporter rekonstruieren, wie der Chef-Aufseher von Sobibór Gustav Wagner in Brasilien 1980 zu Tode kam. Was als vermeintlicher Kriminalfall beginnt, führt hinein in die Geschichte des 20. Jahrhunderts und in das Brasilien der 1970er-Jahre, wo Kriegsverbrecher wie Holocaust-Überlebende Zuflucht suchten und sich eine neue Existenz aufbauten. Die Doku-Serie und der Podcast behandeln zeitlose Fragen der Rache, des Vergessens und der Sühne. Und sie gehen einer Frage nach, die heute wieder brennend aktuell ist: Wie kann gigantisches Unrecht gesühnt werden? Und was, wenn diejenigen, die Gerechtigkeit herstellen müssten, darin versagen?

