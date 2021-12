Wohnungsverlust: Wie lässt sich Obdachlosigkeit vermeiden? Stand: 17.12.2021 12:12 Uhr Wer seine Wohnung verliert, findet auf dem vielerorts angespannten Wohnungsmarkt kaum Ersatz. Vielen droht dann ein Leben in Notunterkünften oder auf der Straße.

von Alexa Höber

Durch eine Gasexplosion oder einen Brand können Menschen plötzlich ohne Wohnung sein. Auch durch eine Eigenbedarfskündigung oder eine Zwangsräumung kann das Zuhause verloren gehen. Besonders problematisch ist ein Wohnungsverlust, wenn die Situation auf dem Wohnungsmarkt angespannt ist. Dann ist es schwer und manchmal sogar unmöglich, eine Ersatzwohnung zu finden. Wohnungslose Menschen müssen teilweise unter unwürdigen Bedingungen in kommunalen Unterkünften leben oder auf der Straße.

Fachstellen für Wohnungsnotfälle beraten Betroffene

Um zu vermeiden, dass Menschen ihre Wohnung verlieren, gibt es Fachstellen für Wohnungsnotfälle. Wer zum Beispiel seine Miete nicht mehr zahlen kann, riskiert eine Kündigung durch den Vermieter. Daher sollten sich Betroffene bei Geldmangel möglichst schnell einen Beratungstermin bei der für sie zuständigen Fachstelle organisieren. Die Mitarbeiterinnnen und Mitarbeiter können nämlich ein Verfahren zur Sicherung der Wohnung eröffnen und zum Beispiel Mietzahlungen übernehmen - und damit einer möglichen Kündigung vorbeugen.

Wohnungsnot erschwert bei Zwangsräumung Suche

Auch bei einer drohenden Zwangsräumung können die Fachstellen helfen, aber nicht immer kann diese abgewendet werden. Im Jahr 2018 gaben zum Beispiel ein Viertel der in Hamburg befragten Menschen an, wegen einer fristlosen Kündigung, einer Räumungsklage oder durch einen Zwangsräumungstermin ihre Wohnung verloren zu haben und obdachlos geworden zu sein. Vor einer Zwangsräumung unterstützen die Experten der Fachstellen bei der Suche nach einer neuen Wohnung. Doch in vielen norddeutschen Städten gibt es zu wenig Wohnungen, die an Menschen in Wohnungsnot vermittelt werden können. Dann bleibt nur die Unterbringung in städtischen Unterkünften oder das Leben auf der Straße.

Kommunale Unterkünfte oft mit niedrigen Standards

Die öffentlich-rechtliche Unterbringung in kommunalen Einrichtungen soll möglichst nur eine Übergangslösung sein, bis eine Vermittlung in privaten Wohnraum erfolgt. Der Standard ist oft sehr niedrig. Menschen steht in diesen Unterkünften meist nur sieben Quadratmeter Platz zur Verfügung oder Eltern und Kinder werden in gemeinsamen Räumen untergebracht. Begründet wird das von den Verantwortlichen teilweise damit, dass es sich um eine Notlösung für einen kurzen Zeitraum handele. Doch Umfragen zeigen, dass viele Menschen Jahre brauchen, um eine kommunale Unterkunft wieder zu verlassen.

Notunterkünfte verletzen "Menschenrecht auf Wohnen"

Das Deutsche Institut für Menschenrechte kritisiert die vielfach niedrigen Standards in der kommunalen Unterbringung. Leben zum Beispiel Eltern und Kinder in einem gemeinsamen, kleinen Raum mehr als nur ein paar Tage zusammen, sei nicht nur das Recht auf Wohnen verletzt, sondern auch das Recht auf Privatsphäre, das Recht auf ein Familienleben sowie das Recht des Kindes auf Bildung, so das Institut.

Der Staat sei aber verpflichtet, diese Rechte für alle Menschen zu gewährleisten. Es brauche daher dringend Mindeststandards für die Not-Unterbringung von wohnungslosen Menschen. Das Deutsche Institut für Menschenrechte hat die kommunale Unterbringung wohnungsloser Menschen in einer Publikation ausführlich analysiert.

EU fordert Beendigung der Obdachlosigkeit bis 2030

Als obdachlos gelten Menschen, die über keinen eigenen Wohnraum verfügen und daher auf der Straße leben, in Notunterkünften übernachten oder in Unterkünften der Städte und Kommunen. Die EU hat ihre Mitgliedstaaten im Oktober 2020 aufgefordert,Obdachlosigkeit bis 2030 zu beenden. Inzwischen findet sich dieses Ziel auch im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung. Auch auf der Sozialministerkonferenz am 1. Dezember 2021 haben sich alle Länder grundsätzlich zu diesem Ziel bekannt. Zur Begründung heißt es, Wohnen sei ein elementares Grundrecht und die Bekämpfung der Obdachlosigkeit seit Jahren eine große Herausforderung für die Länder.

Sie verständigten sich darauf Erfahrungen aus lokalen Housing-First-Projekten auszuwerten und möglicherweise als Regelangebot zu etablieren. Der Housing-First-Ansatz ist eine Alternative zum derzeitigen System mit staatlichen Notunterkünften und der vorübergehenden Unterbringung wohnungsloser Menschen in kommunalen Einrichtungen. Menschen in akuter Wohnungsnot wird bedingungslos Wohnraum zur Verfügung gestellt.

