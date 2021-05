Stand: 21.05.2021 17:46 Uhr Themenschwerpunkt Kampf ums Wasser: Unsere kostbare Ressource

Die Ressource Wasser ist in Norddeutschland ausreichend vorhanden - eigentlich: Schon einige Menschen im Norden haben erlebt, wie es ist, wenn in heißen, trockenen Sommern kein Wasser mehr aus dem Hahn kommt. Die für uns alle wie selbstverständlich immer verfügbare Ressource Wasser wird zu einem knappen Gut - regional und saisonal unterschiedlich.

Wasserknappheit: Was sind Ursachen und Folgen?

Der NDR widmet dem Wasser im Norden deshalb am 7. Juni 2020 einen Schwerpunkt und fragt: Welche Ursachen und Folgen hat die Wasserknappheit? Und: Wem gehört das Wasser eigentlich? In Reportagen, Berichten und Interviews zeigen wir, welche Regionen am meisten vom Fehlen ausreichender Wasserreserven betroffen sind, aber auch welche Ideen und Konzepte es bereits gibt, um sie zu schonen. Außerdem im Programm: praktische Tipps - von der Gartengestaltung bis zum Wassersparen.