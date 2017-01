Stand: 16.01.2017 16:00 Uhr

"Dittsche"-Kultstatist "Schildkröte" ist tot von Daniel Kaiser, NDR 90,3

Franz Jarnach, Hamburger Musiker und Comedy-Partner von Olli Dittrich, ist Sonntagnacht im Alter von 72 Jahren gestorben. "Halt die Klappe, ich hab' Feierabend!", die Kult-Rolle als wortkarger Imbiss-Stammgast "Schildkröte" in der WDR-Serie "Dittsche", hatte ihn bekannt gemacht.

Vollblutmusiker der Hamburger Szene

Jarnach war aber vor allem Musiker - und überhaupt nicht schweigsam. Unter seinem Künstlernamen Mr. Piggi spielte er in Hamburger Rock'n'Roll-Formationen als Pianist. 1944 in Bad Godesberg im Rheinland geboren, war Jarnach in Hamburg mehr als 40 Jahre in der Musikszene aktiv - auch als Pianist und Frontmann bei den Rattles. Franz Jarnach stammte aus einer Musikerfamilie. Sein Vater Philipp Jarnach war Musikprofessor und erster Direktor der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg.

Sidekick in der Comedy-Serie "Dittsche"

Im Mittelpunkt der Comedy-Serie steht der arbeitslose Dittsche, gespielt von Olli Dittrich, der auf seine ganz eigene, manchmal traurige, oft komisch-skurrile Art aktuelle Themen - und seine mitunter doch recht einfach gestrickten Weltanschauungen - im improvisierten Gespräch reflektiert. Mit seinen hochgeistigen Ergüssen geht er dabei Franz Jarnach alias "Schildkröte" mächtig auf die Nerven, der in Ruhe sein Feierabendbier genießen und sich von der kreischenden Kreissäge im Baumarkt erholen möchte. Den Spitznamen bekam der Stammgast wegen seiner Kroko-Lederjacke aus Plastik. Den Imbiss-Wirt spielt Jon Flemming Olsen. Alle Folgen werden ohne Drehbuch aus einer Hamburger Imbissbude gesendet. Am 3. März beginnt im WDR die neue Staffel von "Dittsche" live aus dem Imbiss - ohne Franz Jarnach.

