Bundesliga in Sicht! HSV schlägt Darmstadt - Matchball gegen Ulm Stand: 03.05.2025 14:58 Uhr Der Hamburger SV kann nach dem 4:0 (1:0)-Auswärtssieg beim SV Darmstadt 98 nun am kommenden Sonnabend im eigenen Volksparkstadion gegen den SSV Ulm den lang ersehnten Aufstieg perfekt machen.

von Matthias Heidrich

Nach der Durststrecke mit nur einem Punkt aus drei Spielen machte der Hamburger SV in Darmstadt den womöglich entscheidenden Schritt für die Rückkehr in die Erste Liga. Ludovit Reis, Ransford Königsdörffer, Davie Selke und Robert Glatzel schossen die Hanseaten zu einem verdienten 4:0-Sieg.

Mit 56 Punkten kann der HSV nun bereits am kommenden Samstagabend (20.30 Uhr, im NDR Livecenter) mit einem Sieg im Heimspiel gegen den SSV Ulm den direkten Bundesliga-Aufstieg klar machen. Im letzten Saisonspiel tritt die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin am 18. Mai (15.30 Uhr) bei Greuther Fürth an.

Ecke Muheim, Kopfballtor Reis

Der HSV fand in Darmstadt nur schwerfällig in die Partie. Die Gastgeber spielten gefälliger und hätten durch Isac Lidberg (16.) in Führung gehen können. Doch der Stürmer verzog frei vor Hamburgs Keeper Daniel Heuer Fernandes. Die Führung für die Hanseaten kam so etwas unverhofft. Eine Ecke von Rückkehrer Miro Muheim köpfte Reis zum 1:0 in die Maschen (23.). Danach hatten die Gäste die Partie gut im Griff. Bitter: Dennis Hadzikadunic musste vor der Pause verletzt vom Platz, für ihn kam Sebastian Schonlau (43.).

Königsdörffer trifft akrobatisch - Selke mit dem 3:0

Zweite Hälfte, selber Ablauf: Darmstadt machte zunächst das Spiel, doch den Treffer markierten die Hamburger. Und wie. Königsdörffer spitzelte den Ball mit dem Rücken zum Tor akrobatisch in die Maschen - 2:0 für den HSV (57.). Das vermeintliche 3:0 durch Jean-Luc Dompé (65.) kassierte der VAR wegen einer Abseitsstellung von Emir Sahiti wieder ein. Dafür machten Selke (80.) und der eingewechselte Glatzel den Deckel auf den wichtigen Auswärtserfolg drauf.

32.Spieltag, 03.05.2025 13:00 Uhr SV Darmstadt 0 Hamburger SV 4 Tore: 0: 1 L. Reis (23.) 0: 2 Königsdörffer (58.) 0: 3 Selke (80.) 0: 4 Glatzel (90. +5)

SV Darmstadt: Schuhen - López (81. Klefisch), C. Riedel, Vukotic, Bueno (29. Papela) - A. Müller (81. Marseiler), Nürnberger - Förster (68. Boetius), Corredor (81. Lakenmacher) - Lidberg, Hornby

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Mikelbrencis, Hadzikadunic (43. Schonlau), Elfadli, Muheim (74. Hefti) - Meffert - Königsdörffer (82. Glatzel), L. Reis - Baldé (46. Sahiti), Selke, Dompé (74. Pherai)

Zuschauer: 17810 (ausverkauft)



