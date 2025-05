Stand: 03.05.2025 17:37 Uhr Historisches Segelboot sinkt im Flensburger Museumshafen

Im Flensburger Museumshafen ist am Samstagmittag eines der historischen Segelboote aus Holz gesunken. Laut Polizei war zu dem Zeitpunkt niemand an Bord. Ein Passant hatte das Unglück beobachtet und die Polizei alarmiert. Der einstige Fischkutter wurde 1932 gebaut. Er trägt den Namen "Na Rovie Rust" und schaut nun nur noch mit dem Mast aus dem Wasser. Weil das Segelboot auch Öl an Bord hat, musste die Feuerwehr Ölsperren auslegen. Das Schiff hat eine Länge von 16,20 Metern und ist 4,80 Meter breit. Warum das Holzschiff auf Grund ging, ist laut Polizei noch unklar. Der Eigentümer des historischen Bootes muss sich nun um die Bergung kümmern.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.05.2025 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg