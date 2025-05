Hansa Rostock siegt in Sandhausen und hält Kurs auf Rang drei Stand: 03.05.2025 15:53 Uhr Hansa Rostock hat in der 3. Fußball-Liga weiter den Aufstiegs-Relegationsrang im Blick. Am Sonnabend setzte sich die Mannschaft von Trainer Daniel Brinkmann mit 3:0 (0:0) beim SV Sandhausen durch. Adrien Lebeau, Tim Krohn und Jan Mejdr trafen für die Kogge.

von Johannes Freytag

Während die Kurpfälzer damit den Gang in die Regionalliga antreten müssen, können die Norddeutschen schon am Mittwoch (19 Uhr) im Nachholspiel bei der bereits als Absteiger feststehenden SpVgg Unterhaching bis auf zwei Zähler an den Relegationsrang heranrücken.

Am nächsten Sonnabend (14 Uhr, live im NDR Fernsehen und bei NDR.de) kommt es dann im Ostseestadion zum Duell mit dem direkten Aufstiegskonkurrenten Energie Cottbus. Am letzten Spieltag (17. Mai) gastiert die Mannschaft von Trainer Brinkmann bei Hannover 96 II, das wie Unterhaching und Sandhausen ebenfalls als Absteiger feststeht.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 3. Liga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Uphoff bewahrt Hansa vor dem Rückstand

Wie ein Absteiger hatten sich die gastgebenden Sandhäuser zunächst jedoch nicht präsentiert. Gegen zurückhaltende Rostocker hatten sie ein klares Chancenplus und hätten eigentlich mit einer Führung in die Pause gehen müssen. Doch Hansa-Keeper Benjamin Uphoff parierte Sebastian Stolzes Kopfball (26.) stark und blieb in den Eins-gegen-Eins-Duellen mit Marco Schikora (33.) und David Otto (35.) ebenfalls Sieger.

Weil die Gäste bis auf einen geblockten Schuss von Sigurd Haugen (42.) offensiv überhaupt nicht in Erscheinung traten und Sandhausens Schikora knapp am Tor vorbei schoss (45.), ging es mit einem 0:0 in die Kabinen.

Weitere Informationen Polizei sucht 13 Hansa-Anhänger nach Attacke auf Dresden-Fans Die Fans des Fußball-Drittligisten sollen am 22. Februar vor der Partie gegen Dynamo Dresden ein Taxi mit drei gegnerischen Anhängern angegriffen haben. mehr

Lebeau bringt Rostock vom Punkt in Führung, ...

Auch die ersten guten Gelegenheiten nach Wiederbeginn gehörten den Sandhäusern. Besar Halimi schoss erst vorbei (47.) und dann weit drüber (49.). Und Hansa? Durfte sich bei SVS-Profi Edvinas Girdvainis bedanken, der einen halbhohen Pass von Lebeau im Strafraum mit der Hand abfing - den unstrittigen Strafstoß verwandelte Rostocks Franzose souverän zum 1:0 für die Gäste (50.).

... Krohn legt per Jokertor nach

Nun lief es deutlich besser für Hansa. Felix Ruschke scheiterte noch mit einem Distanzschuss an SVS-Keeper Rehnen (59.), aber kurz darauf bewies Trainer Brinkmann ein glückliches Händchen und brachte Stürmer Krohn: Der 19-Jährige kam 19 Sekunden nach seiner Einwechslung an der Strafraumgrenze an den Ball und schoss ihn überlegt ins lange Eck (61.).

Rostock hatte nun alles im Griff und weitere Treffer auf dem Fuß: Haugens Tor zählte nicht, der Norweger war aus dem Abseits gestartet (67.). Mejdr scheiterte an Nikolai Rehnen, ebenso wie der nachsetzende Haugen (77.). Kurz vor dem Ende setzte der Tscheche nach Pass von Nils Fröhling mit seinem ersten Saisontreffer den Schlusspunkt hinter eine Partie, die zwar zwei völlig unterschiedliche Hälften, aber in Rostock den verdienten Sieger hatte.

36.Spieltag, 03.05.2025 14:00 Uhr SV Sandhausen 0 Hansa Rostock 3 Tore: 0: 1 Lebeau (52., Handelfmeter) 0: 2 Krohn (61.) 0: 3 Mejdr (87.)

SV Sandhausen: Rehnen - Zander (65. Kreuzer), Girdvainis, Lewald, Ehrlich - Lorch (79. Simnica), Schikora, Halimi (65. D. Baumann) - Stolze (65. Butler), D. Otto, Fehler (79. Iwe)

Hansa Rostock: Uphoff - Pfanne, Gürleyen, Rossipal - Mejdr (89. Gebuhr), Dietze (82. Harenbrock), M. Schuster, Ruschke - Lebeau (60. Krohn), C. Kinsombi (60. Fröling) - Haugen (80. Suso)

Zuschauer: 4862



Weitere Daten zum Spiel Rehnen - Zander (65. Kreuzer), Girdvainis, Lewald, Ehrlich - Lorch (79. Simnica), Schikora, Halimi (65. D. Baumann) - Stolze (65. Butler), D. Otto, Fehler (79. Iwe)Uphoff - Pfanne, Gürleyen, Rossipal - Mejdr (89. Gebuhr), Dietze (82. Harenbrock), M. Schuster, Ruschke - Lebeau (60. Krohn), C. Kinsombi (60. Fröling) - Haugen (80. Suso)4862

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 03.05.2025 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hansa Rostock 3. Liga