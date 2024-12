Reisen mit Muddi - "Urne" zu gewinnen Stand: 23.12.2024 00:00 Uhr Die Serie mit Alwara Höfels, Andrea Sawatzki und Bernhard Schütz handelt von einem Profikiller auf der Suche nach einer Leiche.

Was tun, wenn die eigene Mutter offensichtlich in Drogengeschäfte verwickelt war und von einem Profikiller umgebracht wurde – man selbst aber unbedingt das geerbte Geld einstreichen möchte? Davon erzählt die skurrile Comedy-Crime-Serie "Reisen mit Muddi".

Je drei Folgen "Reisen mit Muddi" werden am 23. und 30. Dezember ab 22 Uhr im NDR Fernsehen ausgestrahlt. Die sechs Folgen der schwarzhumorigen Serie stehen ab 20. Dezember für ein Jahr in der ARD Mediathek.

Frage zu "Reisen mit Muddi" im NDR Adventskalender

Die Dreharbeiten zu "Reisen mit Muddi" führten die beiden Wahl-Berlinerinnen Alwara Höfels und Andrea Sawatzki in den hohen Norden. Eine willkommene Gelegenheit, sich dazu gegenseitig zu befragen. "Wat sachste zum Watt?" oder "Das Beste am Norden ist...?" zum Beispiel. Besonders amüsiert die beiden die Frage: "Wann bist Du so richtig scholle?"

Frage: Wir möchten von Ihnen wissen - welche Bedeutung steckt dahinter, "scholle" zu sein?

VIDEO: Reisen mit Muddi: Wann bist Du "scholle"? (4 Min)

Unter allen Teilnehmern mit der richtigen Antwort verlosen wir die Urne aus der Serie. Es handelt sich natürlich nicht um eine echte Urne, eher um ein hübsches Behältnis für Kekse und sonstige Naschereien.

Einsendeschluss: Dienstag, 24. Dezember 2024, 23.59 Uhr

Die Gewinner werden von der Redaktion schriftlich benachrichtigt. NDR Mitarbeiter und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ihre Antwort Welche Bedeutung steckt dahinter, "scholle" zu sein? Antwort: * Einer Sache auf den Grund zu gehen. Erschöpft, platt zu sein. Sich gerne zu vergraben.

