Stand: 07.01.2022 15:25 Uhr Das Tonteichbad - Wohltat für die Haut

Das Tonteichbad östlich von Hamburg bei Aumühle liegt zwar schon in Schleswig-Holstein, ist aber gut mit der S 21 von Hamburg (Station Wohltorf) aus zu erreichen. In dem idyllisch am Waldrand gelegenen Bad geht es ruhig und sehr familiär zu. Eine Besonderheit ist das Wasser der ehemaligen Tongrube. Es hat einen hohen Gehalt an Eisen und Mangan, der ph-Wert liegt zwischen vier und fünf. Dadurch ist es besonders angenehm für die Haut und hat eine ähnlich heilende Wirkung wie essigsaure Tonerde. Besonders Menschen mit Hautproblemen können davon profitieren.

Gut zu wissen:

Eintritt: Erwachsene 6 Euro, Kinder und Jugendliche 3 Euro; von 11 bis 13 Uhr sowie ab 18 Uhr: 2 Euro/1 Euro

Badeaufsicht vorhanden

Umkleideräume, Toiletten und Duschen vorhanden

Barrierefreies Bad (ab 2022), u.a. mit Einstiegshilfe ins Wasser

Wasserrutsche, Ein- und Drei-Meter-Sprungbretter, Kleinkinderbereich

große Liegewiesen mit schattigen Bäumen, Sonnenstege

Kiosk vor Ort

Adresse/Öffnungszeiten:

Sachsenwald Tonteichbad, Am Tonteich 35, 21521 Wohltorf, von Mitte April bis Mitte September täglich geöffnet von 8 bis 13 Uhr (1. Schicht) sowie von 14 bis 20 Uhr (2. Schicht). In der Pause erfolgen eine Corona-bedingte Reinigung und Desinfizierung der Santitärräume.

Karte: Hier liegt das Tonteichbad

Weitere Informationen Qualität der Badegewässer in SH Auf der Seite des schleswig-holsteinischen Gesundheitsministeriums finden Sie die Ergebnisse der regelmäßigen Kontrollen der Badegewässer. extern Badeseen in Schleswig-Holstein Es muss nicht immer Salzwasser sein: Das Land zwischen den Meeren bietet neben Nord- und Ostsee auch viele idyllische Badeseen mit guter Wasserqualität. Eine Auswahl. mehr

Dieses Thema im Programm: Mein Nachmittag | 14.06.2019 | 16:20 Uhr