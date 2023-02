Wie werden Nachrichten ausgewählt? Unterrichtsmaterial für Lehrkräfte Stand: 01.02.2023 22:11 Uhr Lehrkräfte finden in dieser Unterrichtseinheit Texte, Materialien und Methodenhinweise, um Schülerinnen und Schüler der Oberstufe mit dem Thema Nachrichtenauswahl vertraut zu machen. Die Leitfrage dieses Moduls lautet: Wie entscheiden Nachrichtenredaktionen über ihre Themen?

In diesem Modul geht es um die Auswahl von Nachrichten. Die Schülerinnen und Schüler sollen lernen, was eine Nachrichtenmeldung ist, wie eine Nachricht aufgebaut ist und was man im Journalismus unter "Objektivität" versteht. Außerdem sollen die Jugendlichen verstehen, warum Medien über bestimmte Themen berichten - und über andere nicht. Die Schüler*innen sollen nachvollziehen können, welche Kriterien Medien bei der Auswahl ihrer Inhalte ansetzen. Ein weiteres Lernziel ist es, zu erkennen, warum Themen im eigenen Leben zwar relevant sein können, aber dennoch nicht in der Nachrichtenauswahl auftauchen. Schließlich sollen die Schüler*innen selbständig entscheiden können, welche Themen für die Berichterstattung von Bedeutung sein könnten und welche eher nicht. Hierfür sollen sie auch die Gründe benennen können.

Lernziel: Nachrichtenauswahl von Redaktionen nachvollziehen können

Die Leitfrage dieses Moduls lautet: Wie entscheiden Nachrichtenredaktionen über ihre Themen? Die Schüler*innen sollen lernen, was den Charakter einer Nachricht ausmacht und wie die Nachricht sich von anderen journalistischen Darstellungsformen unterscheidet. Die Schüler*innen sollen lernen, warum Medien über bestimmte Themen berichten und über andere nicht. Sie sollen verstehen, dass die Auswahl nicht willkürlich getroffen wird, sondern dass es Regeln dafür gibt. Die Schülerinnen und Schüler sollen die Faktoren der Nachrichtenauswahl einer Redaktion nachvollziehen können und selbst ein Gespür dafür entwickeln, welche Nachrichten in welchem Zusammenhang relevant sind.

In diesem Artikel geben wir einen kurzen Überblick über das vorhandene Unterrichtsmaterial. Das komplette Lernmodul zum Thema "Wie entscheiden Nachrichtenredaktionen über ihre Themen?" können Sie als pdf herunterladen. Die Lehrerversion umfasst Angaben zum Lernziel, Methodenhinweise und Antwortmöglichkeiten. Die Schülerversion enthält Informationstexte und Aufgaben. Das Material kann modular genutzt werden.

Inhalte dieses Lernmoduls für den Schulunterricht

Was ist eine Nachricht?

Wie wählen Redaktionen ihre Themen aus?

Welche Nachrichtenfaktoren gibt es?

In diesem Lernmodul verwendete Materialien

Nachrichtenportale

tagesschau

zdf heute

NDR Info

Hamburger Morgenpost

Hamburger Abendblatt

Süddeutsche Zeitung

Die Zeit

Welt



Weitere Materialien

Youtube-Video: Pressekonferenz zum Loveparade-Unglück in Duisburg im Jahr 2010

Audios von NDR Info aus der "Timeline" des Nachrichtensenders

Video der tagesschau zu ihrer Nachrichtenauswahl

Video von ZAPP: "Hauptsache Reichweite: Sind Influencer die neuen Journalisten?"

Video von ZAPP: "Diktieren likes den Journalist*innen die Themen?"



Tipp: Nachrichten in leichter Sprache Für Sprachanfänger eignen sich die Nachrichten in leichter Sprache als Material für den Unterricht.