Wie arbeiten Journalisten? Unterrichtsmaterial für die Schule Lehrkräfte finden in dieser Unterrichtseinheit Texte, Materialien und Methodenhinweise, um Schülerinnen und Schüler der Mittel- und Oberstufe mit den Grundlagen des Journalismus vertraut zu machen. Die Leitfrage dieses Moduls lautet: Was tun Journalist*innen und was habe ich davon?

In diesem Modul geht es um die Aufgaben von Journalist*innen und wie sie arbeiten. Journalist*innen sollen Themen sammeln, auswählen, prüfen, einordnen und als Medienangebot veröffentlichen. Journalismus soll also Informationen priorisieren und zur Verfügung stellen, sodass die Nutzer*innen sich über gesellschaftliche Vorgänge informieren und sich eine Meinung bilden können. Das ist wichtig, denn nur mit korrekten Informationen können Menschen fundierte Entscheidungen treffen. Journalist*innen halten sich in ihrem Arbeitsalltag an Regeln, an die sich andere Content-Produzenten nicht halten - damit soll die Richtigkeit und Unabhängigkeit der weitergegeben Informationen gewährleistet werden. Von der Live-Schalte über den Kommentar bis zum TikTok-Video: Informationen werden mittlerweile auf vielen Wegen veröffentlicht. Dafür braucht es Geld, das Medienhäuser auf verschiedene Art und Weise einnehmen. Mit diesen Themenbereichen beschäftigt sich diese Unterrichtseinheit.

Lernziel: Journalistische Arbeitsweisen verstehen

Die Leitfrage dieses Moduls lautet: Was tun Journalist*innen und was hab ich davon? Das Lernziel: Schüler*innen sollen verstehen, was Journalismus bedeutet und wozu er ihnen dient. Zudem sollen die Schülerinnen und Schüler verstehen, nach welchen Regeln Journalist*innen im Alltag arbeiten, welche Arten von Journalist*innen es gibt und was die unterschiedlichen Formen der Veröffentlichung sind. Ein Exkurs führt sie an das Berufsbild heran. Und es soll klar werden, dass guter Journalismus Geld braucht.

In diesem Artikel geben wir einen kurzen Überblick über das vorhandene Unterrichtsmaterial. Das komplette Lernmodul zum Thema "Wie geht Journalismus?" können Sie als pdf herunterladen. Die Lehrerversion umfasst Angaben zum Lernziel, Methodenhinweise und Antwortmöglichkeiten. Die Schülerversion beinhaltet Informationstexte und Aufgaben. Es kann modular genutzt werden.

Inhalte dieses Lernmoduls für den Schulunterricht

Was ist Journalismus?

Wer ist Journalist*in?

Was produzieren Journalist*innen heute?

Wie verdienen Journalist*innen ihr Geld?

In diesem Lernmodul verwendete Materialien

NDR Info: Perspektiven

Deutscher Presserat: Pressekodex

DasErste.de: Medienstaatsvertrag im Volltext

NDR Info: Tagesaktuelle Audios

NDR: Zahlen und Daten

Landesmedienzentrum Baden-Württemberg: Werbung im Fernsehen

Correctiv: Aufschlüsselung der Finanzen

OCCRP: Liste der Geldgeber des Recherche-Projekts

Beitragsservice: Die Senderfamilie von ARD, ZDF und Deutschlandradio

Tipp: Nachrichten in leichter Sprache Für Sprachanfänger eignen sich die Nachrichten in leichter Sprache als Material für den Unterricht.

