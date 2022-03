Umgang mit Quellen lernen: Unterrichtsmaterial für Lehrkräfte Lehrkräfte finden in dieser Unterrichtseinheit Texte, Materialien und Methodenhinweise, um Schülerinnen und Schüler der Mittel- und Oberstufe mit dem Thema journalistische Quellen und Glaubwürdigkeit vertraut zu machen. Die Leitfrage dieses Moduls lautet: Welcher Quelle kann ich trauen?

In diesem Modul geht es um Quellen für journalistische Produkte und Informationen. Beispielsweise können das Gesprächspartner, Nachrichtenagenturen, Archive, die Polizei oder geheime Dokumente sein. Journalisten geben ihre Quellen in der Regel an, damit sie nachprüfbar sind. Ohne Quellen gibt es keine Nachrichten, keine Reportagen, keine neuen Informationen. Aber woher weiß man, welche Quelle verlässliche Informationen liefert? Wie werden Quellen ausgewählt? Wozu braucht man Quellenschutz? Und warum sollte ich Quellen einschätzen können? Damit beschäftigt sich diese Unterrichtseinheit.

Lernziel: Quellen einschätzen lernen

Die Leitfrage dieses Moduls lautet: Welcher Quelle kann ich trauen? Das Lernziel: Die Schüler*innen sollen verstehen, was Quellen sind. Sie sollen begreifen, dass nicht alle Quellen gleich verlässlich sind und lernen, Quellen selbst zu prüfen und einzuordnen. Die Jugendlichen sollen erkennen können, was journalistische Informationen von anderen, ungeprüften Informationen unterscheidet.

In diesem Artikel geben wir einen kurzen Überblick über das vorhandene Unterrichtsmaterial. Das komplette Lernmodul zum Thema "Welcher Quelle kann ich trauen?" können Sie als pdf herunterladen. Die Lehrerversion umfasst Angaben zum Lernziel, Methodenhinweise und Antwortmöglichkeiten. Die Schülerversion beinhaltet Informationstexte und Aufgaben. Sie kann modular genutzt werden.

Inhalte dieses Lernmoduls für den Schulunterricht

Was sind Quellen?

Wie werden Quellen ausgesucht und sortiert?

Wozu brauchen wir Quellenschutz?

Wie prüfen Journalist*innen Quellen?

Wie kann ich Quellen checken?

Bilder und Videos prüfen

Tipp: Nachrichten in leichter Sprache Für Sprachanfänger eignen sich die Nachrichten in leichter Sprache als Material für den Unterricht.