"Fake News" erkennen lernen: Unterrichtsmaterial für die Schule Lehrkräfte finden in dieser Unterrichtseinheit Texte, Materialien und Methodenhinweise, um Schülerinnen und Schüler der Mittel- und Oberstufe mit dem Thema "Fake News" im Internet vertraut zu machen. Die Leitfrage dieses Moduls lautet: "Fake News" - wie erkenne ich, was stimmt?

In diesem Modul geht es um das sichere Erkennen von "Fake News". Gerüchte, Lügen und Halbwahrheiten werden aus ganz unterschiedlichen Gründen im Internet verbreitet. Es steckt aber immer eine Absicht dahinter. Es kann darum gehen, Geld zu verdienen oder Aufmerksamkeit zu bekommen. Ziel kann auch sein, anderen zu schaden und Meinungen zu manipulieren. "Fake News" können auch Angst gegenüber bestimmten Personengruppen schüren. Zum Beispiel, wenn Gewalttaten erfunden und mit Menschen einer bestimmten Herkunft verknüpft werden. Mit diesen Themen befasst sich diese Unterrichtseinheit.

Lernziel: Lügen und Halbwahrheiten im Netz erkennen

Die Leitfrage dieses Moduls lautet: "Fake News" - wie erkenne ich, was stimmt? Das Lernziel: Schüler*innen sollen erkennen, dass nicht alles stimmt, was im Internet zu lesen und zu sehen ist. Sie sollen verstehen, was genau "Fake News" sind und warum sie verbreitet werden. Schüler*innen sollen lernen, Lügen und Halbwahrheiten im Internet zu identifizieren. Sie sollen den Unterschied zu journalistischen Fehlern erkennen können und ihren Umgang mit Informationen reflektieren.

In diesem Artikel geben wir einen kurzen Überblick über das vorhandene Unterrichtsmaterial. Das komplette Lernmodul zum Thema "'Fake News' und wie ich sie erkenne" können Sie als pdf herunterladen. Die Lehrerversion umfasst Angaben zum Lernziel, Methodenhinweise und Antwortmöglichkeiten. Die Schülerversion beinhaltet Informationstexte und Aufgaben. Es kann modular genutzt werden.

Inhalte dieses Lernmoduls für den Schulunterricht

Was sind "Fake News"?

Wieso werden "Fake News" verbreitet?

Warum können "Fake News" gefährlich sein?

Wie funktionieren "Fake News"?

Wie kann ich Lügen und Halbwahrheiten im Internet identifizieren?

Was sind Deepfakes und wie gefährlich sind sie?

In diesem Lernmodul verwendete Materialien

einfach.Medien (Video): "Fake News entlarven: Wie geht das?"

einfach.Medien (Video): "Liken oder löschen? Wie geht man mit Fake News um?"

Amateuraufnahme (YouTube-Video): "Ratte klettert auf Dönerspieß" und längere Version

Dpa: "Das Video mit der Ratte stammt aus Saudi-Arabien"

Mimikama: "Döner mit Ratte? Echtes Video, aber nicht aus Deutschland!"

Stern: "Faktencheck - Ratte klettert auf Dönerspieß"

Saudische Nachrichtenseite "Sadaq": Bericht über Restaurant, in dem eine Ratte gesichtet wurde

Tagesschau.de: Faktenfinder - "Fake-Profil sorgt für Verwirrung"

Spiegel.de: "Mann will Verschwörungstheorie nachgehen - und stürmt Pizzeria mit Waffe"

Niedersächsische Landeszentrale für politische Bildung: "Internet und Digitalisierung als Gefahren für die Demokratie?"

Bundeszentrale für politische Bildung (Podcast): "Netz aus Lügen - die globale Macht von Desinformation"

ARD Alpha (Video): "Alles Lüge!? Sind Fake News echt gefährlich?"

Bundeszentrale für politische Bildung (Spiel): "Fake it to make it"

NDR.de: "Google Bildersuche - Mit der Rückwärtssuche Fakes entlarven"

N-JOY.de: "Achtung Fake: Kettenbrief warnt vor Masken mit Betäubungsmittel"

SWR.de (Quiz): "FakeFinder"

BuzzFeed (Video): You Won't Believe What Obama Says In This Video

University of Washington: "Lip-syncing Obama: New tools turn audio clips into realistic video"

Seiten, die dubiose Meldungen überprüfen: Tagesschau Faktenfinder und Mimikama Faktenchecks

Tipp: Nachrichten in leichter Sprache Für Sprachanfänger eignen sich die Nachrichten in leichter Sprache als Material für den Unterricht.