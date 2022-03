Was ist Journalisten erlaubt? Unterrichtsmaterial für die Schule Lehrkräfte finden in dieser Unterrichtseinheit Texte, Materialien und Methodenhinweise, um Schülerinnen und Schüler der Mittel- und Oberstufe mit dem Thema Gesetze und Regeln für Journalist*innen vertraut zu machen. Die Leitfrage dieses Moduls lautet: Welche Rechte und Pflichten haben Journalist*innen?

In diesem Modul geht es darum, was im Journalismus erlaubt ist. Journalist*innen sammeln, bewerten und veröffentlichen Informationen. Sie wählen aus, was wichtig ist, überprüfen, was stimmt, erklären Zusammenhänge und ordnen ein. Journalist*innen dürfen kritisch nachfragen und decken auch immer wieder Skandale auf. Behörden müssen ihnen in der Regel Auskunft geben. Bei ihrer Arbeit darf die Presse nicht behindert werden - das steht im Grundgesetz. Die Schüler*innen sollen verstehen, dass Journalist*innen in Deutschland frei und unabhängig berichten können. Sie sollen erkennen, dass eine unabhängige Presse als Kontrollinstanz und für die Meinungsbildung wichtig ist. Sie sollen lernen, dass sich auch Journalist*innen an Regeln und Gesetze halten müssen. Damit beschäftigt sich diese Unterrichtseinheit.

Lernziel: Presse ist frei, aber es gibt Regeln für Journalisten

Die Leitfrage dieses Moduls lautet: Welche Rechte und Pflichten haben Journalist*innen? Das Lernziel: Die Schüler*innen sollen verstehen, dass es in Deutschland Pressefreiheit gibt, Journalist*innen sich aber auch an Regeln und Gesetze halten müssen. Die Schüler*innen sollen erkennen, dass diese Regeln wichtig sind für Meinungsbildung und Entscheidungsfindung in einer Demokratie. Sie sollen lernen, seriösen Journalismus von anderen Content-Produkten zu unterscheiden.

In diesem Artikel geben wir einen kurzen Überblick über das vorhandene Unterrichtsmaterial. Das komplette Lernmodul zum Thema "Was ist im Journalismus erlaubt?" können Sie als pdf herunterladen. Die Lehrerversion umfasst Angaben zum Lernziel, Methodenhinweise und Antwortmöglichkeiten. Die Schülerversion beinhaltet Informationstexte und Aufgaben. Es kann modular genutzt werden.

Inhalte dieses Lernmoduls für den Schulunterricht

Was dürfen Journalist*innen?

Warum ist Pressefreiheit wichtig?

Wo liegen die Grenzen der Pressefreiheit?

Woran halten Journalist*innen sich freiwillig?

Was ist, wenn Journalist*innen Fehler machen?

In diesem Lernmodul verwendete Materialien

BR.de (YouTube-Video): "So geht Medien - Was ist Pressefreiheit?"

BR.de (Video): "So geht Medien - Zensur"

BR.de (Video): "So geht Medien - "Gegendarstellung"

Reporter ohne Grenzen (Video): "Ohne unabhängigen Journalismus wären das die Nachrichten"

Reporter ohne Grenzen (Podcast): "Pressefreiheit grenzenlos"

Bundeszentrale für politische Bildung: "Aus Politik und Zeitgeschehen - Pressefreiheit"

ZAPP / Frontal 21 (YouTube-Video): "Hutbürger"

ZAPP (YouTube-Video): "Demo in Dresden: Pegida vs. TV-Team"

Hamburg.de: Hamburgisches Pressegesetz

Landesrecht-mv.de: Pressegesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern

Nds-voris.de: Niedersächsisches Pressegesetz

Gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de: Gesetz über die Presse in Schleswig-Holstein

SR.de: "Presserecht: Was Journalisten dürfen"

Schau hin: "Was Eltern über Squid Game wissen müssen"

Bundeszentrale für politische Bildung: "Das Sphärenmodell zur Bemessung von Persönlichkeitsrechtsverletzungen"

Klick Safe: "Urheber- und Persönlichkeitsrechte in sozialen Netzwerken"

ZEIT.de: "Verband fordert von Polizisten mehr Sensibilität für die Pressefreiheit"

Deutscher Presserat: "Pressekodex - Ethische Standards für den Journalismus"

NDR Medienmagazin ZAPP: "Die Herkunft der Täter: Übergriffe in den Medien"

NDR: Aufgaben des Rundfunkrates - Video

NDR Markt: "Gegendarstellung der Karstadt-Warenhaus GmbH"

Presserat: "Entscheidungen finden - Wie hat der Presserat entschieden?"

NDR Info: Im Dialog

Tagesschau: Faktenfinder - "Streit um Meldung über AfD-Abstimmung"

Tagesschau.de (Video): Tagesschau 20 Uhr vom 07.09.2021

Sueddeutsche.de: "AfD gegen 'Tagesschau' - Dafür und dagegen"

NDR.de: "Das ist schiefgegangen - Korrekturen des NDR"

NDR.de: "NDR 2 Klartext: Schreiben Sie uns!"

STRG_F (YouTube-Video): "Geheime Akten, versteckte Kameras: Was dürfen wir?"

Tipp: Nachrichten in leichter Sprache Für Sprachanfänger eignen sich die Nachrichten in leichter Sprache als Material für den Unterricht.