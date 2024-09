Newscamp zur Hamburger Woche der Pressefreiheit Stand: 16.09.2024 12:51 Uhr Während der Hamburger Woche der Pressefreiheit bietet der NDR ein vielseitiges Programm an. Schülerinnen und Schüler können einen Vormittag lang in die Welt der Nachrichten eintauchen.

Im Jahr der Nachricht will der NDR als Teil der Initiative #UseTheNews Jugendliche und junge Erwachsene auf die Bedeutung von vertrauenswürdigen Informationen aufmerksam machen und für den sicheren Umgang mit Nachrichten werben. Ziel ist es, Einblicke in die redaktionelle Arbeit zu geben, für den richtigen Umgang mit Falschmeldungen zu sensibilisieren und Nachrichtenkompetenz zu vermitteln.

Am 16. Oktober lädt der NDR daher Schülerinnen und Schüler aus dem NDR Sendegebiet ab der 9. Klasse zum Newscamp im Rahmen der Hamburger Woche der Pressefreiheit zum NDR nach Hamburg-Lokstedt ein (Hugh-Greene-Weg 1, 22529 Hamburg).

Die Teilnehmenden können verschiedene NDR Info Nachrichtenredaktionen besuchen und mit Journalist*innen ins Gespräch kommen. Wie wählt die tagesschau Themen für ihre Social-Media-Kanäle aus? Woher bekommt NDR Info seine Informationen? Und was hat Pressefreiheit mit mir zu tun? Die Moderatorinnen Kathrin Drehkopf (ZAPP) und Merlin van Rissenbek (Hamburg Journal) sowie tagesschau Presenter Felix Edeha und erfahrene NDR Reporterinnen geben Einblicke in die Arbeit von News-Redaktionen.

Angebote für Schülerinnen und Schüler in Hamburg-Lokstedt

Die meisten Angebote sind bereits ausgebucht. Sollten Schulen abspringen, schalten wir hier erneut Links zur Bewerbung frei.

Panel: Wie flext die tagesschau auf Social?

Sie ist DIE News-Redaktion Deutschlands: Die tagesschau - vor allem bekannt durch die 20-Uhr-Ausgabe, produziert inzwischen auch Nachrichten für Schülerinnen und Schüler auf TikTok, Instagram, YouTube & Co. Mit großem Erfolg: Mehr als 14 Millionen Accounts folgen #TeamBlau. Doch muss die tagesschau überhaupt im Social Web sein? Isabella David-Zagratzki und Patrick Weinhold leiten die Redaktion und zeigen, mit welchen Herausforderungen es die Journalist*innen in der Plattform-Welt zu tun haben und worauf sie bei ihrer Berichterstattung besonders achten müssen. Für das Panel können Sie sich hier bewerben.

Dozenten: Isabella David-Zagratzki & Felix Edeha

10 bis 11 Uhr

Workshop: Wie entstehen Nachrichten? (AUSGEBUCHT)

Was ist eine Nachricht - und was ist keine? Wie entstehen News und an welche Regeln halten sich die Nachrichtenmacher*innen dabei? In diesem Workshop recherchieren, schreiben und produzieren die SuS selbst.

Dozentin: Nicole Ahles

8.15 bis 9.45 Uhr

Workshop: How to TikTok mit der tagesschau (AUSGEBUCHT)

Vapen auf dem Schulhof oder die neusten politischen Entwicklungen im Bundestag: Was ist heute das wichtigste Thema für den TikTok-Kanal der tagesschau? Das entscheiden die SuS mit TikTok-Host Felix Edeha in einer gemeinsamen Redaktionskonferenz. Anschließend schreiben sie einen Storyboard-Entwurf und entwickelt Bild-Ideen für eine TikTok-gerechte Umsetzung.

Dozent: Felix Edeha

8.15 bis 9.45 Uhr

Workshop mit Redaktionsbesuch: Inside NDR Info (AUSGEBUCHT)

Instagram-Reel, Radiostudio, Fernsehschnitt, WhatsApp-News: Die Klasse besucht verschiedene Redaktionen bei NDR Info und kommt mit Journalist*innen und Medienmacher*innen ins Gespräch. Wie wählen sie Themen aus? Woher bekommen sie ihre Informationen? Und wie produzieren sie ihre Inhalte? Die SuS sind dabei und blicken überall rein, wo gerade etwas Spannendes passiert.

Dozenten: Carolin Fromm & Nicole Ahles

8.15 bis 9.45 Uhr und 11.15 bis 12.45 Uhr

Workshop: Was hat Pressefreiheit mit dir zu tun? (AUSGEBUCHT)

Stell dir vor, du gehst zur Arbeit - und musst jeden Tag Angst haben, dafür im Gefängnis zu landen und sogar getötet zu werden. Nur weil du versuchst, Missstände aufzudecken und darüber zu informieren. So geht es vielen Journalist*innen auf der Welt. ZAPP-Host Kathrin Drehkopf will mit den SuS herausfinden: In welchen Ländern haben es freie Medien besonders schwer? Und warum ist die Pressefreiheit auch in Deutschland gefährdet? Außerdem kommt ein Gast, der von seinen Erfahrungen aus einem Land ohne Pressefreiheit erzählt. Am Ende wird klar: Pressefreiheit geht uns alle etwas an.

Dozentin: Kathrin Drehkopf

11.15 bis 12.45 Uhr

Workshop mit Redaktionsbesuch: Ein Tag als Nachrichtensprecherin beim Hamburg Journal (AUSGEBUCHT)

Mit Moderatorin Merlin van Rissenbeck geht's zum Hamburg Journal. Dort diskutieren die SuS: Wieso ist auch für Hamburger Journalist*innen Pressefreiheit sehr wichtig? Im Anschluss lernen sie, wie Moderator*innen arbeiten, wie Nachrichten entstehen und worauf man achte muss, wenn man sie schreibt und spricht.

Dozentin: Merlin van Rissenbeck

14 bis 17 Uhr

