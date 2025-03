Podclass Contest 2024/25: So lief der Wettbewerb Stand: 14.03.2025 11:48 Uhr Der dritte Durchgang des NDR einfach.Medien Podclass Contest ist beendet und die Sieger stehen fest. In Schwerin, Kiel und Hamburg produzierten die Schülerinnen und Schüler die erste Episode ihres Podcasts - gemeinsam mit den NDR Profis.

Der Podclass Contest 2024/25 - das Medienkompetenzprojekt des NDR im Bereich Audio - ist vorbei. Knapp 50 Schulklassen, AGs und Projektgruppen aus Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Hamburg hatten Podcast-Ideen eingereicht - elf von ihnen schafften es ins Finale. Vier Teams sind als Sieger aus dem Wettbewerb hervorgegangen. Ihr Gewinn: die professionelle Produktion der ersten Episode beim NDR.

Das Motto für den Podclass Contest lautete in diesem Jahr: "Generation Happy? Was gehört zu einem glücklichen Leben?" Die Schülerinnen und Schüler setzten sich in ihren Podcasts auf unterschiedlichsten Weisen mit dem Thema Glück auseinander: Was verstehen sie unter Glück? Welche Beobachtungen machen sie in der Gesellschaft? Was braucht es aus ihrer Sicht, um glücklich zu sein? Welche Rolle spielen Familie, Freundeskreis und Follower? Wer oder was sind Glücks- oder vielleicht auch Unglücksbringer?

So lief der Wettbewerb ab

Oktober 2024: Lernphase

Zu Beginn des Wettbewerbs erhielten die registrierten Teams das einfach.Medien Podcast Playbook - ein Handbuch, das nützliche Informationen, Fakten und Technik-Basics rund um das Format Podcast bereitstellt. Im Oktober nahmen die Schülerinnen und Schüler an der Neuauflage der digitalen Town Halls teil. Darin vermittelten NDR Podcast Experten keine trockenen Zahlen - stattdessen standen Tipps für den Wettbewerb im Vordergrund. Es ging um Kreativtechniken und die Praxiserfahrung unserer Podcast Macherinnen und Macher. Sie erklärten zum Beispiel, wie man Ideen generiert, einen Titel findet, Interviews führt und Fakten recherchiert.

Oktober und November 2024: Teams entwickeln ihr eigenes Talk-Format

Vor und nach den Town Halls entwickelten die Contest-Teams ihren eigenen Podcast. In einem One-Pager schilderten sie möglichst detailliert ihr Konzept, entwickelten erste Ideen für das Sounddesign und Cover. Einsendeschluss für den One Pager war der 22. November. Aus den eingereichten Konzepten wählte die NDR Jury die drei besten Teams aus jedem Bundesland für die nächste Wettbewerbsphase - das Finale.

Dezember 2024 bis Februar 2025: Das Finale

Da sich diesmal in Mecklenburg-Vorpommern nur zwei Teams durchgesetzt haben, kämpften insgesamt elf Finalisten um den Sieg. Bis zum 7. Februar 2025 bauten sie ihr Konzept zum vollständigen Skript der ersten Episode aus. Auch die Soundelemente (Opener, Rubriken-Trenner, Outro etc.) und das Cover bekamen nochmal einen abschließenden Feinschliff.

Während die elf Teams an ihrem Podcast arbeiteten, erhielten sie Hilfe von ihren Podcast-Patinnen und -Paten. Das waren: Arne-Torben Voigts (Bleib Mensch!) für das Niedersachsen-Team, Samir Chawki (Die Zarten im Garten) für die Schleswig-Holsteiner, Mirja Freye (Dorf Stadt Kreis - starke Geschichten aus dem Norden) für das Team aus Mecklenburg-Vorpommern und Philipp Schmid (Philipps Playlist) für Hamburg.

März 2025: Podcast-Produktion beim NDR

Die NDR Jury wählte aus den elf Einsendungen ein Sieger-Team pro Bundesland:

Zwischen dem 3. und 13. März 2025 produzierten sie gemeinsam mit ihren Podcast-Pat*innen und NDR Podcast Produzenten die erste Folge ihrer Podcasts beim NDR. Je nach Bundesland des Sieger-Teams fand die Produktion in Schwerin, Hamburg, Kiel oder Hannover statt.

Alle elf Teams, die es mit ihren Skripten ins Finale geschafft haben, erhielten vom NDR eine Urkunde. Darüber hinaus gab es Preise für die Zweit- und Drittplatzierten.

Die Contest-Jury

Die Jury des Contests ist mit Mitarbeitenden des NDR besetzt, die mit der Produktion von Podcasts beschäftigt sind. Sie sichten die Einsendungen der Schülerinnen und Schüler, entscheiden, wer es ins Finale schafft und wählen letztlich die Sieger-Teams. Dabei bewerten sie nicht nur Originalität von Titel, Idee, Aufbau und Cover. Auch das Potential zur seriellen Produktion ist ein wichtiges Kriterium - schließlich zielt der Wettbewerb darauf ab, dass die Teams ihren Podcast nach Abschluss des Contest eigenständig fortführen.

Verena Gonsch arbeitet als Redakteurin im Team Hintergrund von NDR Info und hostet die Podcasts "Familientreffen" und "Redezeit".

arbeitet als Redakteurin im Team Hintergrund von NDR Info und hostet die Podcasts "Familientreffen" und "Redezeit". Martina Schönherr ist Moderatorin der neuen "N-JOY Morningshow mit Martina und Greg". Außerdem hostet sie ihren eigenen Podcast "Schnaps und Schnuller".

ist Moderatorin der neuen "N-JOY Morningshow mit Martina und Greg". Außerdem hostet sie ihren eigenen Podcast "Schnaps und Schnuller". Martin Seidemann ist Redakteur in der NDR SportZone und hat u. a. bisher von fünf Olympischen Spielen und drei Fußball-Weltmeisterschaften berichtet. Seit einigen Jahren widmet er sich vermehrt dem Bereich Innovation und Formatentwicklung.

ist Redakteur in der NDR SportZone und hat u. a. bisher von fünf Olympischen Spielen und drei Fußball-Weltmeisterschaften berichtet. Seit einigen Jahren widmet er sich vermehrt dem Bereich Innovation und Formatentwicklung. Nils Gross ist im Team Corporate Design zuständig für den digitalen Bereich und war an der Gestaltung von diversen Podcasts des NDR beteiligt.

ist im Team Corporate Design zuständig für den digitalen Bereich und war an der Gestaltung von diversen Podcasts des NDR beteiligt. Jürgen Webermann ist Leiter der Wirtschaftsredaktion von NDR Info und hat bereits an zahlreichen NDR Podcasts mitgewirkt: "Die Korrespondenten in Delhi", "Mission Klima - Lösungen für die Krise", "Sneakerjagd" und weitere.

