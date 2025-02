einfach.Medien: Das Medienkompetenz-Portal des NDR Das NDR Portal einfach.Medien versorgt Lehrerinnen und Lehrer mit Unterrichtsmaterial zur Medienkompetenz-Vermittlung. Wir veranstalten Workshops für Schulklassen und Lehrkräfte, um sie beim Umgang mit Medien zu unterstützen. Und es gibt den Podcast-Wettbewerb sowie das Projekt ARD Young Reporter.

Welches TikTok wird auf dem Schulhof besprochen? Welche Nachrichten gehen derzeit im Messenger rum? Und was ist diese FOMO? Lehrkräfte stehen vor der großen Herausforderung die digitale Welt ihrer Schülerinnen und Schüler zu begleiten und sie mit ihnen kritisch zu hinterfragen. Dafür fehlen ihnen jedoch oft Materialien und Hintergrundwissen. Das finden sie hier.

einfach.Medien ist das Bildungsangebot des Norddeutschen Rundfunks zu den Themen Web, Social Media und Journalismus. Es richtet sich vornehmlich an Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler. Neben Unterrichtsmaterial und Videos in der Reihe "einfach.Erklärt" bietet das Team Workshops an und organisiert den Podcast-Wettbewerb. Workshops und Medienkompetenz-Angebote finden Sie zur Buchung auf unserer Website. Einfache Führungen im NDR buchen Sie bitte über die Gästeführung des NDR.

Schreiben Sie uns Ihr Feedback und Ihre Empfehlungen

Die Inhalte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Auf der Webseite erscheinen immer wieder neue Lernmodule, Videos und andere Angebote. Dabei sind wir auf Feedback und Ideen von Kindern und Jugendlichen, Lehrkräften, Eltern sowie Expert*innen angewiesen. Mailen Sie uns gerne an: einfachmedien@ndr.de.

Expertinnen und Experten beraten bei Entwicklung des Materials

Wissenschaftler*innen und Lehrkräfte standen und stehen diesem Portal als Berater*innen zur Seite. Sie beraten vor allem bei der Entwicklung des Lehrmaterials sowie der Aufbereitung des Angebots. Zudem kooperieren wir mit zahlreichen Initiativen zur Medienkompetenz wie #UseTheNews sowie Lehrerfortbildungsinstituten.

