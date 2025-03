Podclass Contest 2024/25: Das sind die Sieger! Stand: 14.03.2025 11:12 Uhr "Was macht uns happy?" - Beim NDR einfach.Medien Podclass Contest drehte sich diesmal alles ums Thema Glück. Fast 50 Schulklassen, Kurse und AGs aus ganz Norddeutschland nahmen am Wettbewerb teil und entwickelten Podcast-Ideen - vier Teams setzten sich durch und holten den Sieg in ihrem Bundesland. Ihre Pilot-Folgen wurden jetzt beim NDR produziert.

Mikro an, Regler hoch, Aufnahme läuft! Die Siegerinnen und Sieger des NDR einfach.Medien Podclass Contest 2024/25 stehen fest - und sie haben auch schon ihren Gewinn eingelöst. In den Landesfunkhäusern in Kiel, Hamburg, Schwerin und Hannover produzierten sie die erste Episode ihres eigenen Podcasts - zusammen mit Podcast-Profis des NDR.

Beim Contest dabei sind sie schon seit Herbst 2024. Seitdem setzten sie sich intensiv mit Podcasting auseinander, studierten das NDR Podcast Playbook, bekamen in digitalen Town-Halls Tipps von Podcast-Macherinnen und -Machern und entwickelten schließlich ihr eigenes Talk-Format. Darüber hinaus gab es für die Finalisten ein Coaching von ihren Podcast-Paten Arne-Torben Voigts (NDS), Samir Chawki (SH), Mirja Freye (MV) und Philipp Schmid (HH).

Zwischen dem 3. und 13. März wurden die Podcasts der Sieger-Teams in Niedersachsen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein produziert.

Team Hamburg: "Hear Happy"

Likes, Follower, Vergleiche - macht uns Social Media wirklich glücklich? Dieser Frage gehen die Neuntklässler vom Gymnasium Farmsen in ihrem Podcast "Hear Happy" auf den Grund. In ihrer ersten Folge "Glücklich sein, glücklich schein'" sprechen sie mit Mitschülerinnen und Mitschülern über deren Glücksempfinden, wagen ein Selbstexperiment und lassen einen Psychologen zu Wort kommen. Die Jury lobte die investigative Herangehensweise und den lebensnahen Bezug des Teams. Ein Podcast, der zum Nachdenken anregt - und vielleicht sogar ein bisschen glücklicher macht. In der nächsten Folge will die Podcast-Redaktion Glück aus einer neuen Perspektive untersuchen: Wie unterscheidet sich das Glücksgefühl zwischen den Generationen? Ein passender "Special Guest" steht für Episode 2 bereits fest.

Nach der Produktion der ersten Folge ging es für das Team direkt zum nächsten Podcast: In Hamburg Heute sprachen sie mit Host Ole Wackermann über das Thema Glück und machten "Crosspromotion" für ihr neues Format.

Team Schleswig-Holstein: "Glück im Fokus"

Glück ist kein Zufall - das zeigt das Podcast-Team der Erich Kästner Gemeinschaftsschule in ihrer ersten Folge von "Glück im Fokus". Sie tauchen ein in die Welt der Resilienz und sprechen darüber, wie man auch in schwierigen Zeiten stark bleibt. Dafür haben sie eine Expertin mit ins Boot geholt: Resilienz-Coach und Autorin Martina Lucks gibt wertvolle Tipps, wie jeder sein eigenes Glück beeinflussen kann. Der Mix aus Trendthemen, Wissenschaft und inspirierenden Gesprächen hat die Jury überzeugt. Das "Glück im Fokus"-Team will dran bleiben: In der zweiten Folge soll es um kurzlebige und langfristige Glücksbringer gehen.

Team Mecklenburg-Vorpommern: "Teenage Talk - Happy Life"

Was macht uns eigentlich glücklich? Und welche Rolle spielt die Natur dabei? Das Podcast-Team von der "Uns Darßer Schaul" aus Prerow geht in "Teenage Talk - Happy Life" genau diesen Fragen nach. Die beiden Hosts Juli und Viki sprechen über persönliche Glücksmomente, die Wirkung der Natur auf unser Wohlbefinden und wissenschaftliche Fakten rund um Glückshormone. Das Highlight der ersten Folge: ein Interview mit ihrem "Glückslehrer" Herr Metzner. Er erklärt, warum man Glück lernen kann - und warum man das Handy öfter mal weglegen sollte. Die Jury lobte besonders die authentische Gesprächsführung und die gelungene Mischung aus persönlichen Erlebnissen, Expertenwissen und spannenden Fakten.

Team Niedersachsen: "PUS Happy"

Die einen sagen: Familie. Andere sagen: iPhones, Autos oder Fußball. Doch was ist mit Bildung? In ihrem Podcast "PUS happy" erstellen die Schülerinnen und Schüler der Peter-Ustinov-Schule aus Hannover ein Glücks-Ranking. Hierfür haben sie vorab Menschen auf der Straße und ihre Mitschüler interviewt. Um ein möglichst großes Publikum zu adressieren, diskutieren sie die Ergebnisse im Podcast auf Englisch. Die Jury lobte besonders den internationalen Ansatz und die tiefgehenden Gespräche. Die persönlichen Perspektiven der beiden Hosts - die erst vor drei Jahren beziehungsweise sieben Monaten nach Deutschland kamen - eröffnen einen spannenden Blick darauf, was Glück für die "Generation Happiness" wirklich bedeutet.

Wettbewerb wird erneut ausgeschrieben

Der Podclass Contest ist ein Medienkompetenzprojekt des NDR im Bereich Audio und hat in diesem Jahr zum dritten Mal stattgefunden. Der Wettbewerb richtet sich an Schülerinnen und Schüler der achten und neunten Klasse im gesamten Sendegebiet des NDR. Nach den Sommerferien wird der Podclass Contest erneut ausgeschrieben.

