Die Afghanistan-Korrespondenten

Die Taliban wollen nur noch eine Woche lang Evakuierungen erlauben. Schon jetzt halten sie die eigene Bevölkerung vom Zugang zum Flughafen ab. Wer schafft es also noch raus? Die ARD-Korrespondentin Silke Diettrich war als einzige Journalistin dabei, als der letzte deutsche Flieger im Sommer vor dem Umsturz in Kabul ausgeflogen ist. Sie kennt den Flughafen genauso gut wie Jürgen Webermann, der Host des Podcasts. Es ist nicht mehr so einfach und auch gefährlich mit denen zu sprechen, die sie noch vor ein paar Wochen interviewt haben, bevor die Taliban die Macht übernommen haben. Beide kennen sich sehr gut aus am Hindukusch und beobachten jetzt aus Neu Delhi und Hamburg, wie sich das Land verändert.



