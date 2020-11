Dorf-Stadt-Kreis – gute Geschichten aus MV

Zeit für Hintergründe: Die Reporter aus den vier Regionalstudios des NDR in Mecklenburg-Vorpommern sind unterwegs, auf den Dörfern, in den Städten, den Kreisen. Sie erzählen was die Leute zwischen Elbe und Haff, zwischen den Kaiserbädern und der Griesen Gegend bewegt. Gastgeber Thomas Naedler baut für die Geschichten die Bühne, plaudert, lädt sich Gäste ein, oder macht sich auf, um ganz persönlich zu erleben, was den Leuten im Land wichtig ist. Dorf-Stadt-Kreis - wöchentlich – immer donnerstags.