"ARD Young Reporter": Schüler werden zu Journalisten Stand: 28.04.2025 23:22 Uhr Der NDR geht im Rahmen des Projektes ARD Young Reporter an Schulen und vermittelt dort Medienkompetenz. Die besten Ideen der Schülerinnen und Schüler werden gemeinsam mit Profis umgesetzt.

"Die ersten beiden Stunden schulfrei?!" Die Schüler*innen der Klosterhofschule in Itzehoe können ihr Glück kaum fassen. Doch schnell wird ihnen klar: Sie sind auf "Fake News" hereingefallen. Der NDR Reporter, der vor der Klasse steht und soeben die "frohe Botschaft" verkündet hat, hat gelogen. Ein emotionaler und lebhafter Einstieg in das Thema "Fake News" und gesicherte Quellen.

Reporter vermitteln Grundlagen des Journalismus

Anschließend hören die Siebtklässler noch aufmerksamer zu. Vor allem, weil die ungewöhnliche Doppelstunde viele Überraschungen und Erkenntnisse bereit hält. Kurze Einspielfilme des NDR Medienkompetezangebots einfach.Medien thematisieren prägnant, woran man Deepfakes erkennt, warum es so wichtig ist, auf gesicherte Quellen zurückzugreifen und was Journalist*innen eigentlich dürfen (und was nicht).

Die Fernsehkamera, die der NDR Reporter dann plötzlich und unvermittelt auf die Schüler*innen richtet, katapultiert sie in das Thema "Recht am eigenen Bild" und den Umgang mit Fotos und Videos in Sozialen Netzwerken. Am Ende dieses kleinen Crashkurses in Sachen Journalismus steht viel Ernüchterung aber auch Neugier.

Jugendliche können Thema ihrer Wahl vorschlagen

Zumal es ja auch noch etwas zu gewinnen gibt: Denn der NDR möchte mit einem Schüler*innen-Team einen echten Fernsehbeitrag zu einem Thema ihrer Wahl umsetzen. Die Jugendlichen sollen Themen vorschlagen, die ihnen persönlich am Herzen liegen oder auf der Seele brennen. Das ganze läuft unter dem Projekt "ARD Young Reporter" und wird im Anschluss in der ARD Mediathek veröffentlicht.

Im vergangenen Jahr gewannen zwei Schülerinnen aus Hamburg mit dem Thema: Brennpunkt Hauptbahnhof.

Schüler aus Schleswig-Holstein bewerben sich

In diesem Jahr sind Jugendliche aus Schleswig-Holstein gefragt. Der NDR hat im Rahmen der Aktion bereits das Gymnasium Preetz und zwei Gemeinschaftsschulen in Itzehoe besucht. Die Schülerinnen und Schüler dort drehen nun kleine Bewerbungsvideos, die anschließend gesichtet und bewertet werden. Zwei ARD Young Reporter-Teams dürfen ihr Thema dann gemeinsam mit NDR Mediengestaltern umsetzen.