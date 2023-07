Podclass Contest 2023/24: Es geht wieder los! Stand: 03.07.2023 09:53 Uhr Der erste Durchgang des NDR Podcast Wettbewerbs war ein voller Erfolg - jetzt geht es in die zweite Runde. Am 28. August beginnt die Anmeldephase für den NDR einfach.Medien Podclass Contest 2023/24.

Unter dem Motto "Unsere Community" waren von November 2022 bis zum März dieses Jahres mehr als 40 Teams aus Norddeutschland im ersten Podcast Wettbewerb des NDR gegeneinander angetreten. Im Unterricht setzten sich die Schüler*innen der achten und neunten Jahrgangsstufen aller Schulformen mit dem beliebten Audioformat auseinander und entwickelten ihre eigenen Talk-Formate. Mit Kreativität und Originalität gelang es vier Teams, die mit Podcast Expert*innen besetzte NDR Jury von ihren Ideen zu überzeugen. Ihr Gewinn: die professionelle Produktion ihrer ersten Podcast-Episode beim Norddeutschen Rundfunk in Hamburg.

Jetzt setzt der NDR das Medienkompetenzprojekt im Bereich Audio für Schülerinnen und Schüler aus Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Hamburg fort. Die Teams erhalten mit dem "einfach.Medien Podcast Playbook", digitalen Town Halls und Coachings ihrer Pat*innen im Laufe des Wettbewerbs Knowhow über die Medienpraxis Podcasting. Noch vor den Herbstferien geht es los.

Lehrkräfte melden Podcast-Teams an

Am 28. August öffnet hier das Registrierungsfenster für den Podclass Contest 2023/24. Bis zum 25. September können Lehrende ihre Schulklassen/AGs/Projektgruppen für den Wettbewerb anmelden. Der Wettbewerb richtet sich an die achten und neunten Jahrgänge aller Schulformen im NDR Sendegebiet. Das diesjährige Motto lautet: "Heldinnen und Helden".

Die registrierten Teams erhalten anschließend vom NDR das Podcast-Playbook - ein Handbuch, das nützliche Informationen, Fakten und hilfreiche Tipps und Tricks rund um das Format Podcast bereitstellt. Anfang November nehmen die Schüler*innen zudem an digitalen Town Halls teil. Darin liefern Podcast Macher*innen des NDR Einblicke in Entwicklungsprozesse und Strategien von Podcasts und beantworten vorab eingereichte Fragen zum Podcasting. Ausgestattet mit dem nötigen Knowhow geht es dann an die Arbeit.

Schüler*innen entwickeln ihr eigenes Talk-Format

Nach den Town Halls entwickeln die Podcast-Teams ihren eigenen Podcast. In einem One-Pager sollen die Schüler*innen detailliert ihr Konzept schildern und das Sounddesign und Cover beschreiben. Nach dem Einsendeschluss am 8. Dezember sichtet die mit Podcast-Expert*innen besetzte NDR Jury sämtliche Ausarbeitungen. Pro Bundesland geht es für die drei besten Teams in die nächste Runde.

Die Ideen sollen nun in die Tat umgesetzt werden: Innerhalb von acht Wochen erstellen sie das Skript für die erste Episode ihres Podcast. Hilfe bekommen sie dabei von ihren Podcast Pat*innen in einem digitalen Coaching. Das Skript soll das gesamte gesprochene Wort der Pilotfolge beinhalten. Darüber hinaus produzieren die Teams ihre Soundelemente (Opener, Rubriken-Trenner, Outro etc.) und das Cover für den Podcast. Einsendeschluss für Skript, Soundelemente und Cover ist der 23. Februar 2024.

Im Anschluss daran wählt die NDR Jury pro Bundesland ein Sieger-Team - die Schüler*innen erwartet ein ganz besonderes Erlebnis. Im März 2024 produzieren sie gemeinsam mit ihren Podcast-Pat*innen und NDR Podcast Produzent*innen die erste Episode ihres Podcasts beim NDR. Die vier Sieger-Episoden werden am 15. März auf dem Medienkompetenz-Portal veröffentlicht.

