Podclass Contest 2023/24: Der Wettbewerb läuft Stand: 26.09.2023 00:01 Uhr Der erste Durchgang des NDR Podcast Wettbewerbs war ein voller Erfolg - jetzt geht es in die zweite Runde. Seit dem 26. September läuft die erste Phase des NDR einfach.Medien Podclass Contest 2023/24.

Es geht wieder los! Der NDR setzt den Podclass Contest - das Medienkompetenzprojekt im Bereich Audio - fort. Mehr als 40 Schulklassen, AGs und Projektgruppen haben sich für den Podclass Contest 2023/24 registriert. Mit dabei sind Schülerinnen und Schüler achter und neunter Jahrgänge aller Schulformen in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Hamburg.

Mit dem "einfach.Medien Podcast Playbook", digitalen Town Halls und Coachings ihrer Pat*innen erhalten die teilnehmenden Teams im Laufe des Wettbewerbs Knowhow über die Medienpraxis Podcasting - und bringen schließlich ihren eigenen Podcast auf die Bahn.

Das diesjährige Motto lautet: "Unsere Held*innen". Ob Gruppe oder Einzelperson, aus der Geschichte oder Gegenwart, real life oder Internet - Heldinnen und Helden können uns in sämtlichen Lebensbereichen begegnen, begeistern und inspirieren. Wer sind eure Held*innen und warum? Und was macht einen Menschen überhaupt heldenhaft?

Oktober und November 2023: Lernphase

Nach der Registrierung haben die teilnehmenden Teams vom NDR das Podcast-Playbook erhalten - ein Handbuch, das nützliche Informationen, Fakten und hilfreiche Tipps und Tricks rund um das Format Podcast bereitstellt. Anfang November werden die Schüler*innen dann an digitalen Town Halls teilnehmen. Darin liefern Podcast Macher*innen des NDR Einblicke in Entwicklungsprozesse und Strategien von Podcasts und beantworten vorab eingereichte Fragen zum Podcasting. Ausgestattet mit dem nötigen Knowhow geht es an die Arbeit.

November und Dezember 2023: Schüler*innen entwickeln ihr eigenes Talk-Format

Im Anschluss an die Town Halls entwickeln die Podcast-Teams ihren eigenen Podcast. In einem One-Pager sollen die Schüler*innen detailliert ihr Konzept schildern und das Sounddesign und Cover beschreiben. Nach dem Einsendeschluss am 8. Dezember sichtet die mit Podcast-Expert*innen besetzte NDR Jury alle eingereichten Konzepte. Für die drei besten Teams aus jedem Bundesland geht es in die nächste Runde.

Januar bis März 2024: Das Finale

Nach den Weihnachtsferien sollen die Ideen der Schüler*innen in die Tat umgesetzt werden: Innerhalb von acht Wochen erstellen sie das Skript für die erste Episode ihres Podcast. Es soll das gesamte gesprochene Wort der Pilotfolge beinhalten. Darüber hinaus produzieren die Teams ihre Soundelemente (Opener, Rubriken-Trenner, Outro etc.) und das Cover für den Podcast. Einsendeschluss für Skript, Soundelemente und Cover ist der 23. Februar 2024.

Während der Skript-Entwicklung bekommen die Teams in einem digitalen Coaching Hilfe von ihren Podcast Pat*innen. In diesem Jahr sind das für Niedersachsen: Andreas Kuhlage (63 Hektar), für Schleswig-Holstein: Samir Chawki (Die Zarten im Garten), für Mecklenburg-Vorpommern: Mirja Freye (Dorf Stadt Kreis - starke Geschichten aus dem Norden) und Philipp Schmid (Philipps Playlist) für Hamburg.

März 2024: Podcast-Produktion beim NDR

Ende Februar wählt die NDR Jury aus allen Einsendungen pro Bundesland ein Sieger-Team - die Schüler*innen erwartet ein ganz besonderes Erlebnis. Im März 2024 produzieren sie gemeinsam mit ihren Podcast-Pat*innen und NDR Podcast Produzent*innen die erste Folge ihres Podcasts beim NDR. Die vier Sieger-Episoden werden am 15. März auf dem Medienkompetenz-Portal veröffentlicht.

Alle zwölf Teams, die es mit ihren Skripten ins Finale geschafft haben, erhalten vom NDR eine Urkunde. Darüber hinaus gibt es für die Zweit- und Drittplatzierten einen Trostpreis.

Die Contest-Jury

Die Jury des diesjährigen Contest ist mit Mitarbeitenden des NDR besetzt, die tagtäglich mit der Produktion von Podcasts beschäftigt sind. Sie sichten sämtliche Einsendungen der Schüler*innen, entscheiden, wer es ins Finale schafft und küren letztlich die Sieger-Teams. Dabei gilt es nicht nur Originalität von Titel, Idee, Aufbau und Cover der einzelnen Einreichungen zu bewerten. Auch das Potential zur seriellen Produktion ist ein wichtiges Kriterium - schließlich zielt der Wettbewerb darauf ab, Formate zu unterstützen, die auch nach Abschluss des Contest eigenständig und erfolgreich fortgeführt werden.

So lief der Wettbewerb 2022/23

Unter dem Motto "Unsere Community" traten von November 2022 bis zum März dieses Jahres mehr als 40 Teams aus Norddeutschland im ersten Podcast Wettbewerb des NDR gegeneinander an. Im Unterricht setzten sich die Schüler*innen mit dem beliebten Audioformat auseinander und entwickelten ihre eigenen Talk-Formate. Mit Kreativität und Originalität gelang es vier Teams, die NDR Jury von ihren Ideen zu überzeugen. Ihr Gewinn: die professionelle Produktion ihrer ersten Podcast-Episode beim Norddeutschen Rundfunk in Hamburg.

